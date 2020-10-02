Amazon çalışanlarından 20 bine yakın kişi korona virüse yakalandı

Uluslararası e-ticaret firması olan Amazon, binlerce çalışanının korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Bünyesinde 1 milyon 370 bin çalışan bulunduran Amazon, Mart ayından itibaren 19 bin 816 çalışanın korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. ABD'li satış sitesi, Covid-19'a yakalanan çalışan sayısına, mevsimlik çalışanların ve iş yeri dışında hastalığa yakalananlarında dahil olduğunu ifade etti.
Covid-19 pandemi sürecinde çalışmaya ara vermeyen Amazon, internet üzerinden evlerinde kalan halkın ihtiyaçlarına cevap vererek, Haziran ayında satışlarını yüzde 40 arttırarak 88 milyar 9 milyon Dolar kazanç sağladı.
İHAGüncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 16:16