Bulgaristan 11 Temmuz’da yeniden seçime gidiyor

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alındı. Ülkede siyaset yeni seçimlere odaklanırken oy kullanma oranlarının arttırılması çabası öne çıkıyor. Sandığa 11 Temmuz'da bu kez daha çok seçmeni getirmeyi hedefleyen siyasetçiler yurt içi ve yurt dışında yoğun mesai içerisinde.

Edinilen bilgilere göre özellikle yurt dışında açılacak sandık sayısı önümüzdeki seçimlerde yüzde yüze yakın oranda arttırılacak. Buna yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HAREKETİ 7 NUMARA İLE SEÇİME KATILIYOR

Bulgaristan'da Türk ve diğer tüm azınlıkların hakları için ciddi bir mücadele ve başarı kaydeden, hükümet ortaklığı dönemlerinde kıymetli kazanımlar elde edilmesine katkı sunan Hak ve Özgürlükler Partisi (DPS) 11 Temmuz seçimlerinde 7 numarayla seçmenden destek arayacak.

YERİNDE OY KULLANMAK VEKİL SAYISINI ÇOK DAHA OLUMLU ETKİLİYOR

Özellikle Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşların oy kullanmak için ülkeye gelmesinin önemini vurgulayan HÖH'nin yetkilileri Şumen, Kırcali ve Haskovo bölgelerinde yerinde kazanılan oyların milletvekili sayısında artış sağladığını ifade ettiler.

Türkiye'de de yurt dışında Bulgaristan Türkleri ve diğer vatandaşlarının yoğun olarak çalışmak için bulunduğu bölgelerde sandık sayısında ciddi bir artış kaydedileceği öğrenildi.

AŞI İMKANI VAR

Oy kullanmak için Bulgaristan'daki ikamet adreslerine gelecek vatandaşların Covid – 19 aşılarını da yaptırabilecekleri biliniyor.

OY KULLANIMINDA HASSASİYET ÇAĞRISI

Bulgaristan ve seçime katılacak tüm partiler, ülke vatandaşlığı bulunan herkesin seçme hakkına hassasiyetle yaklaşması yönünde çağrılarını sıklıkla yeniliyor.