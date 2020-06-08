Cristobal Kasırgası ABD'yi tehdit ediyor

Körfezi boyunca ilerleyenKasırgası'nın ilerleyen saatlerde ABD'ninveeyaletlerini vurması bekleniyor. ABD, tarafından yapılan açıklamada Meksika Körfezi boyunca ilerleyen Cristobal Kasırgası'nın önümüzdeki birkaç saat içinde ülkeyi vurmaya başlayacağını duyurdu. Servis, öncelikle Louisiana eyaletinin kasırgadan etkileneceğini açıkladı. Servis, ayrıca kasırga nedeni ile sel ve fırtına beklendiğini ifade etti.