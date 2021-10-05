Facebook çalışanlarının şirket binalarına giremediği iddiası

Sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram’a dünya genelinde erişim sağlanamazken, durum değerlendirmesi yapmak üzere şirket binalarına gelen Facebook çalışanlarının içeri giremediği iddia edildi.

Facebook çalışanlarının şirket binalarına giremediği iddiası
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Dünyanın her yerinden sosyal medya kullanıcılarının WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu devam ederken, ABD'nin öne gelen gazetelerinden New York Times'ın muhabiri Sheera Frenkel ilginç bir iddia ortaya attı. Frenkel, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, hala devam eden küresel erişim sorununun boyutlarını değerlendirmek üzere şirket binalarına gelen Facebook çalışanlarının içeri giremediğini öne sürdü. İddiasını adını açıklamadığı bir Facebook çalışanı ile yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını ifade etti.

Facebook'un hisselerinde yüzde 5'in üzerinde değer kaybı

Facebook, WhatsApp ve Instagram'la ilgili küresel ölçekteki erişim sorunu, üç sosyal medya platformunu da çatısı altında barındıran Facebook'un New York borsasındaki hisselerini olumsuz etkiledi. Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

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