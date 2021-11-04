Hamit: Davul kimde olursa olsun, tokmak elimizde olmalı!

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği gecesinde vatandaşlara hitap eden Hak ve Özgürlükler Hareketi Grup Başkanvekili ve Şumnu Milletvekili Hamit Hamit, 14 Kasım seçimlerinde il'in plakası da olan 17 numarada yarışacaklarından hareketle Çanakkale ruhunu Silivri'den Bulgaristan'a taşıma çağrısında bulundu.

Hamit, “Davul kimin elinde olursa olsun tokmak bizim elimizde olmalı” diyerek 40-50 milletvekiline duyulan ihtiyacı vurgulayıp seçimlere katılımın önemine işaret etti. Şumnu milletvekili HÖH'ün koalisyon ortaklığı şartının sandıktan geçtiğine dikkat çekti.

Bulgaristan'da Nisan, Temmuz 2021 ve şimdi 14 Kasım'da bu kez hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Silivri'de ikamet eden çifte vatandaşlar ile buluşan HÖH milletvekilleri sürecin önemi ile gündemdeki hassasiyetlere dikkat çektiler.

YILMAZ'A DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ “BİZ DE SİZİN YANINIZDAYIZ” DEDİ

Silivrili çift vatandaşlara seslenen Hamit Hamit sözlerine “Başkanım burası doldu” deyip kalbini göstererek başladı ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a hitaben, “Her zaman yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yola beraber girdik, uzun bir yol, bu yolu beraber yürüyeceğiz, emin olun biz de sizin yanınızdayız” dedi.

HAMİT: HER BİR OY ÇOK ÖNEMLİ

Hamit değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Silivri'de son seçimde kulan sandıktan 340 oy aldık. Tabi 3500 bölgede yaşayan çift vatandaş sayısına göre az. Ama bakın değeri ne kadar? Nisan seçimlerinde Şumnu'da üçüncü parti olarak girdiğimiz seçimlere, Temmuz'da 2. parti olarak katıldık. Şu anda birinciyiz sadece 200 oy farkla. Şumnu'da ikinci vekili sadece 200 oy farkla aldık. Silivri'de oy kullanan ve Şumnu'ya gelip oy kullananların emeği çok büyüktür teşekkür ediyorum. Her bir oyun önemi çok büyük.

Ceyhan kardeşim, Silivri için bir hedef koydu “1500” dedi ama yetmez. Hedef 3000. Ve sadece Şumen'e değil 3. Milletvekili Tırgovişte'den de çıkacak. Silivri sayesinde…

Buradan tüm Silistralılara çok teşekkür ediyorum. Onların da emeği çok büyüktür. Dulovo, Glavinitsa sağ olun var olun hepiniz ve imkanı olan Bulgaristan'a gelsin seçimde. Çünkü Silistra'ya da üç milletvekili yakışır.

HEDEF 50 MİLLETVEKİLİ

29 milletvekili ile hükümet ortağı olmayı başaramadık. 40-50 hedefimiz. O zaman koalisyona mecburen bizi alırlar.

“DAVUL İKİMİN ELİNDE OLSURSA OLSUN TOKMAK BİZİM ELİMİZDE OLSUN”

Davul kimin elinde olursa olsun tokmak bizim elimizde olsun. Hem anahtar hem tokmak elimizde olursa işler başka olur kardeşlerim.

“HERKES SANDIĞA GİDERSE İHTİYACIMIZ OLAN SONUCU ALIRIZ”

Eminim biz burada seçimleri kazandık. Bu salon bize bunu gösteriyor. Tabi herkes eşini, dostunu, akrabasını seçim günü sandığa götürürse ihtiyacımız olan sonucu alırız.

HÖH GENEL BAŞKANI MUSTAFA KARADAYI CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ

Her seçim önemli ama bu seçimin bir ayrıcalığı var milletvekilinin yanı sıra Cumhurbaşkanı da seçeceğiz. İlk kez adayımız var, partimizin genel başkanı Mustafa Karadayı. Bunun da çok önemli nedenleri var. Son yıllarda meles Bulgaristan'da ırkçılık biraz yükseldi. Son aylarda şimdiki cumhurbaşkanı toplum ve partimize karşı büyük bir provakasyon yaşattı. Hiç utanmadan genel başkanımıza “Senin vatanın neresi?” dedi. O karanlık yılları, 1984-85-89'u hatırlattı. Biz asla buna izin vermeyiz.

“DEMOKRASİYİ YAŞATACAK VE GENEL BAŞKANIMIZ MUSTAFA KARADAYIYI CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ”

Burada Silivri'den tüm Bulgaristan'a demokrasi, hak ve özgürlükleri yayacağız. Biz bu demokrasiyi yaşatacak ve Genel Başkanımız Mustafa Karadayı'yı cumhurbaşkanı yapacağız.

“17 NUMARADA YARIŞACAĞIMIZ 14 KASIM SEÇİMLERİNİ HALKIMIZA ÇANAKKALE ZAFERİ EDELİM”

Burada Şoförler Odası Başkanımız var seçimlerde yarışacağımız 17 numara nerenin plakası? Çanakkale değil mi? 14 Kasım'da seçimleri partimize, toplumumuza, bütün bu halkımıza Çanakkale Zaferi edelim. Hepimiz maskelerimiz takıp makinalara gidip oyumuzu kullanalım Çanakkale Ruhunu Silivri'ye getirelim ve buradan Bulgaristan'a taşıyalım.”

SİLİVRİ'DE SANDIK KURULACAK/OYLAMA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

14 Kasım 2021 tarihinde Pazar günü gerçekleştirilecek Bulgaristan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilçemizde yine Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulunda sandık kurulacak. Bu kez oylama elektronik ortamda yapılacak olup zorlanan vatandaşlar için görevliler oy kullanma esnasında destek olmak üzere hazır bulunacak.

HÖH 17 NUMARAYLA SEÇİMLERDE YARIŞIYOR

Türkler ve azınlıkların hakları, tüm toplum adına demokrasi ve özgürlüklerin savunucusu Hak ve Özürlükler Hareketi milletvekili seçimlerinde de Cumhurbaşkanlığında da 17 numarada yarışacak. HÖH'nin Genel Başkanı ilk, Bulgaristan tarihinde ikinci kez bir Türk, Bulgaristan vatandaşı Cumhurbaşkanlığına aday oluyor.