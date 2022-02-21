Putin'den kritik açıklamalar!

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 23:28

Putin'in konuşmasından satırbaşları: "Donbass'taki durum kritik şiddetli bir hal aldı" "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı. Lenin devlet kurma ilkelerinde hatalıydı" Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez” ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur” "Bir ülkenin kendi güvenliğini alırken başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmemelidir. Ukrayna şu anda bizim güvenliğimizi tehdit ediyor" "Bizi şuna inandırmaya çalışıyorlar. NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar" "En zorlu konuları dahi masada diplomatik olarak çözmeye çalışır. Rusya Avrupa'nın güvenliği konusunda inisiyatif ortaya koymuştur. Ancak Rusya'nın bu talepleri reddedildi" "Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı. BM'nin 2202 numaralı maddesini uygulamak için her şeyi yaptı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur. Donbass krizini askeri operasyon dışında çözme girişimi yoktu. Bu nedenle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum" dedi.