Yunanistan'da ülke genelinde karantina ilan edildi

Avrupa'da korona virüs salgınına karşı birçok ülke sokağa çıkma yasaklarını yeniden uygulanmaya başladı. İki hafta önce başkent Atina dahil olmak üzere salgından en fazla etkilenen bölgelerde tedbirlerin arttırıldığı Yunanistan'da şimdi de ülke genelinde karantina ilan edildi. Başbakan Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, 7 Kasım Cumartesi yerel saatle 06.00'dan itibaren ülke genelinde başlayacak üç haftalık karantina uygulamasının 30 Kasım'a kadar yürürlükte olacağını duyurdu.
Yunanistan'da şu ana kadar 46 bin 892 korona virüs vakası tespit edilirken, 673 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.