Dünyaca ünlü astronotlar GUHEMde buluşuyor

GUHEM Uzay Kaşifleri Derneğinin kongresine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Eylül ayında 100ün üzerinde astronotu ve kozmonotu ağırlayacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçen GUHEM, Uzay Kaşifleri Derneği’nin (Association of Space Explorers- ASE) iki yılda bir düzenlediği Planetary Congress’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 25-29 Eylül tarihlerinde Bursa’da gerçekleşecek kongrede uzayda yaptıkları çalışmalarla adını duyurmuş astronot ve kozmonotlar uzay farkındalığını artırmak için çalışmalarda bulunacaklar. Uzayda 803 gün geçiren Rus Kozmonot Sergei Krikalev’den 5 görevde 50 saatten fazla EVA (uzay taşıtı dışı etkinlik) gerçekleştiren Astronot Jeffrey Hoffman’a, Fransız Astronot Jean-François Clervoy’dan Suudi Prens Astronot Sultan bin Salman’a kadar çok önemli isimler kongreye katılacak.

"Kongreyi bursa’ya kazandırdığımız için mutluyuz"

GUHEM’in adını tüm dünyaya duyurarak uzay farkındalığını artırma çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Uzay Kaşifleri Derneği’nin bu sene gerçekleşecek toplantısının Bursa’ya kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Mirahmetoğlu, "Bugüne kadar çok az sayıda kişi uzay sınırını aşma şansına sahip. Daha önce uzaya çıkmış astronotların tamamı ise ASE üyesi. Bu dernek yaklaşık iki senede bir farklı ülkelerde toplanarak uzaydaki çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıyorlar. Bu seneki toplantıyı da Bursamız’a kazandırdık. Bu sayede yüzün üzerinde tanınmış astronot ve kozmonot beş gün boyunca bizlerle olacak. Kendi içlerinde yapacakları toplantının dışında GUHEM’in çalışmaları ve toplum çalışmalarıyla gençlerin bu alanda farkındalığının artırılması için bizlere de yardımcı olacaklar" dedi.

"Mart’ta Yönetim Kurulu Bursa’ya Gelecek"

Mart sonu itibariyle Uzay Kaşifleri Derneği’nin astronot ve kozmonotlardan oluşan yönetim kurulunun Bursa’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerini aktaran Halit Mirahmetoğlu, "Derneğin yönetim kurulu üyelerini Mart ayında 3 gün boyunca yine Bursa’da ağırlayacağız. Kurulda da astronotlar yer alıyor. Eylül ayında gerçekleşecek etkinlik öncesi GUHEM’in lojistik çalışmalarını anlatan bir ön çalışma gerçekleştireceğiz. Böylece 25-29 Eylül için çalışmalarımıza başlayarak en güzel şekilde değerli misafirlerimizi ağırlayacağız" diye konuştu.

Tema: İstikbal Göklerdedir

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında GUHEM olarak büyük bir etkinliğe imza atacakları için heyecanlı olduğunu dile getiren Halit Mirahmetoğlu şunları söyledi:

"Bu yıl Milli Uzay Programımız çerçevesinde Türkiyenin ilk Gökmeninin adının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Uzay alanında ülkemizin büyük adımlar atmasını gururla takip ediyor ve biz de bu çalışmalara ortak olmaya gayret gösteriyoruz. Uzay Kaşifleri Derneği’nin düzenlediği her kongrenin bir teması oluyor. Yönetim kurulu ile gerçekleştirdiğimiz son toplantıda bu senenin teması olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü ’İstikbal Göklerdedir’ sözünün olmasına karar verdik. Bu çalışmalarımızla GUHEM’i tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz"