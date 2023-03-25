Dünyaca ünlü astronotlar kongre öncesi incelemelerde bulundu

25-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek kongrenin hazırlıkları için Bursa’ya gelen Kozmonot Aleksandr Aleksandrov, Astronot André Kuipers, Astronot Pedro Duque ve Astronot Reinhold Ewald Gökmen ve Uzay Havacılık Merkezi’nde (GUHEM) bir söyleşi gerçekleştirerek hatıralarını paylaştı.

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) Uzay Kaşifleri Derneği’nin (Association of Space Explorers - ASE) iki yılda bir düzenlediği Planetary Congress’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 25-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek kongrenin hazırlıkları için Bursa’ya gelen Kozmonot Aleksandr Aleksandrov, Astronot André Kuipers, Astronot Pedro Duque ve Astronot Reinhold Ewald önce GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu eşliğinde merkezdeki düzenekleri tecrübe etti.

Astronot Reinhold Ewald, “Bursa’yı ve GUHEM’i çok hazırlıklı buldum. Önümüzdeki günlerde Astronotlar Kongresini burada organize etmek istiyoruz. Lokal organizasyon komitesi hazırlıklarını çok yerinde bulduk. Şimdiye kadar yapabileceğimiz etkinlerden birisini burada yapmayı umuyoruz. Aynı zamanda GUHEM uzay farkındalığını arttırmak için kurulmuş bir merkez. Bizim Astronotlar Derneğimizin de hayata geçirmek istediğimiz şeyi siz burada yapıyorsunuz. Bizim derneğimiz Uzay Kaşifleri Derneği’nin bütün üyeleri daha önce uzaya çıkmış olan astronotlar, kozmonotlar var farklı milletlerden. Bunların da en büyük isteği, uzayın keşfini devam ettirmek ve yeni genç nesilleri bilgilendirmektir. Bunun için de burada olduğumu için çok mutluyuz” dedi.

Yönetim kurulu olarak önceden hazırlıkları kontrol etmek için geldiklerini belirten Ewald, “Aynı zamanda gerçekleştireceğimiz kongrede önemli olan aya, marsa tekrar gidecek miyiz? Uzaya gitmek için dünyadaki teknolojiyi nasıl geliştireceğiz? Bu konuları işlemek istiyoruz. O yüzden de bu merkezde bunların yapıldığını da görüyoruz. Bizim derneğimizde Amerikalı, Fransız, Rus olması önemli değil, uzaya çıkmış olması gerekiyor bizim üyelerimizin. Türkiye’den uzaya çıkmış henüz birisi yok. Ama yakın zamanda Türk astronotun uzaya çıkması gündemde. Kendisi yörüngede ilk turunu tamamladıktan sonra doğal olarak bizim derneğimizin üyesi olacak ve bundan çok mutlu olacağız” diye konuştu.

Astronot Pedro Duque ise “Bursa’yı çok beğendik. Bursa’ya tekrar tekrar geleceğiz. Çünkü buranın zengin tarihi, kültürel bir yapısı var. GUHEM’i de son derece yerinde bulduk. Birçok şeyin yerli imkanlarla üretilmiş olması ve sürdürülebilirliğini sağlanması oldukça hoşumuza gitti. İnteraktif olması burada çocukların motive olması da çok güzel bir şey. Bu başka bilim merkezlerine de örnek olacak bir yerdir. Biz uzayı dünyadaki problemlerimizden kaçmak için bir araç olarak kullanmak istemiyoruz. Burada problemlerimiz var. Problemlerimizi burada çözmeye gayret etmemiz gerekiyor. Genel olarak uzayda çözümler buluyoruz. Bulduğumuz çözümleri dünyaya uyarlayıp çözüme kavuşturmak mantıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Astronot Andrê Kuipers, daha önce 3 defa Türkiye geldiğini ama Bursa’ya ilk kez misafir olduğunu belirterek, “Özellikle buradaki dinamikler ve merkezin aktiviteleri ve ekip çalışmaları çok güzel ama yemeklerin çok güzel. Uzay uçuşları bize yardımcı oluyor. Biz yukarıdaki uydularımızla uzaktan algılama ile dünyadaki kirliliği, küresel ısınmayı, buzulların erimesini takip ediyoruz. Aynı zamanda farklı yollardan giderken trafikte yardımcı oluyorlar. Her ne kadar farklı çalışmalar olmasına rağmen, henüz oradan burayı etkileyebilecek bir şey gerçekleşmedi. Çalışmalar var. Yukarıdan ışığı engelleyebilir miyiz? Yukarıdan güneşi belli bölgeye yönlendirebilir miyiz diye ama bunların hepsi bilim kurgu ve araştırma aşamasında kaldı” dedi.

Kozmonot Aleksandr Aleksandrov da, “Yukarıda uydularımız var. Bu uydular hava durumundan farklı alanların uzaktan algılanmasına kadar bizlere faydalar sağlıyorlar. Uzay seferinden bu yana depremlerin önceden tespit edilmesi için deneyler yapıyorduk. Bilim insanları sürekli gelişiyor. Biz burada çok güzel bilim insanlarıyla da tanıştık. Türk bilim insanları ve uluslar arası bilim insanları bir araya gelecek ve uzayı konuşacağız. Uzayı kullanarak çok güzel çözümler üretmeye çalışacağız. Her şey bu dünya için” şeklinde konuştu.