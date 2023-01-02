Dünyaca ünlü çocuk kanalı Boomerang TV+'ta

Dijital içerik platformu TV+, Çocuk kategorisini yeni kanallar ve içeriklerle zenginleştirmeye devam ediyor. Ocak ayında dünyaca ünlü çocuk kanalı Boomerang’ın da eklenmesiyle platformdaki çocuk kanalı sayısı 11’e yükseldi.

Dijital içerik platformu TV+, zengin içeriği ve kanallarıyla her yaştan kullanıcı tarafından ilgiyle izleniyor. Yerli ve yabancı kanallarına yenilerini ekleyen platform, çocuk izleyicilerine de yeni kanal ve içerikler sunmaya devam ediyor. Dijital içerik platformunda yakın zamanda yayınlanmaya başlayan ‘Moonbug Kids’ çocuk kanalından sonra ‘Boomerang’ da ocak ayı itibarıyla platformun Çocuk kategorisindeki yerini aldı.

Yüzlerce yeni içerik

Dünya genelinde yerli ve yabancı en kaliteli içerikleri izleyicilerine sunan dijital içerik platformu, çocuk kanalı Boomerang’ın yanı sıra Kral Şakir, Alis & Lewis ve Grizzy & The Lemmings gibi abonelikle izlenebilen (SVOD) yepyeni içerikler de eklendi.

Dijital içerik platformundaki çocuk kanalı sayısı 11 oldu

Her yaştan izleyici kitlesine kaliteli içerikler sunma anlayışıyla içeriklerini zenginleştiren dijital içerik platformu, her yaşa uygun çocuk kanalı kategorisiyle de miniklere zengin bir seçki sunuyor. DISNEY JUNIOR, NICKTOONS, DA VINCI, BABY TV, DUCK TV, MOONBUG KIDS gibi premium kanalları çocuklarla buluşturan platformun, Boomerang ile yaptığı anlaşma sonrası toplam çocuk kanalı sayısı 11’e yükseldi.

Kahkahanın adresi Boomerang’da çocukları birçok içerik bekliyor

Kahkahanın adresi Boomerang’da; Tom & Jerry Show, Grizzy ve Lemmingler, Kral Şakir’in yanı sıra okul öncesi çocuklar ve aileler için hazırlanan Cartoonito Kuşağı da yepyeni çizgi filmlerle ekranlarda olacak. Cartoonito Kuşağı hafta içi her gün 08.30-16.00 arasında çocuklarla buluşuyor. CoComelon, Örümcek Lucas, Maşa ile Koca Ayı, Moley gibi çocukların keyifle takip ettiği çizgi filmlerin yanı sıra yıl boyunca Batwheels ve daha birçok farklı ve yeni çizgi film Cartoonito Kuşağı’nda çocuklarla buluşmaya devam edecek.