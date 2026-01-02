Dünyaca ünlü filmler canlı orkestra eşliğinde İstanbul'da sahnelenecek

Sinema dünyasının önemli yapımları arasında yer alan "Harry Potter", "Titanic" ve "Twilight", film gösterimi sırasında senfoni orkestrasının eşlik edeceği etkinliklerle İstanbul’da izleyiciyle buluşacak.

Biletinial’dan yapılan açıklamaya göre, "film-konser" konseptiyle düzenlenen etkinliklerde, filmler dev ekranda gösterilirken müzikleri canlı orkestralar tarafından icra edilecek. Serinin ilk filminin gösterileceği "Twilight In Concert" etkinliği, 10 Ocak 2026’da Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek. Etkinlikte 12 kişilik rock ve orkestra topluluğu, mumlarla aydınlatılan sahnede film müziklerini seslendirecek.

"Hogwarts Senfoni Gösterisi" ise 30 Ocak 2026’da Zorlu PSM’de sahne alacak. Prime Orkestrası’nın yer alacağı etkinlikte, Harry Potter serisinin John Williams imzalı müzikleri film kesitleri eşliğinde yorumlanacak.

"Titanic" filminin müziklerinin icra edileceği "Titanic Live" etkinliği de 7 Şubat 2026’da Volkswagen Arena’da düzenlenecek. Piu Entertainment organizasyonuyla yapılacak etkinlikte, Şef Timothy Henty yönetimindeki 130 kişilik İstanbul Film Orkestrası, Sirene Korosu ve Kelt müzisyenleri, James Horner’ın bestelerini filmle eş zamanlı olarak çalacak.

Söz konusu etkinliklerin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.