Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho saç bakımı için İstanbul'a geldi

TAKİP ET

Türkiye sağlık turizmindeki payını her geçen gün artırırken, saç ekimi alanında da dünyanın merkezine dönüşmeye devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesi saç ekimi için İstanbul’u tercih ediyor. Brezilyalı futbolcu Ronaldinho da saç bakımı için İstanbul’a geldi. Cosmedica Saç Kliniği’ni ziyaret eden eski futbolcuya Dr. Levent Acar tarafından saç kürü uygulandı.

Brezilya Milli Takımı’nın efsanevi futbolcusu Ronaldinho saçlarının bakımı için Türkiye’deki saç ekim kliniği Cosmedica’yı tercih etti. İstanbul’da bulunan merkezde, Ronaldinho’nun saçlarının köklerini güçlendirmek ve saç dökülmesini önlemek amacıyla tasarlanan özel formüle sahip vitamin desteği verildi. Ronaldinho’nun saç ekimine ihtiyacı olmadığını belirten Acar, "San kürü uygulaması yaparak tedavisini tamamladık" dedi. Ronaldinho tedavinin ardından hayranlarının getirdiği formaları imzalayarak fotoğraf çektirdi.

Futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan gibi Avrupa’nın lider kulüplerinde top koşturan ve 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d’Or ödülünü kazanarak adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdıran Ronaldinho, Cosmedica saç ekim kliniğinde top sektirerek yeteneğini de bir kez daha sergiledi.

“Ronaldinho’ya saç vitamin kürü uygulayacağız“

Ünlü futbolcu Ronaldinho’nun saçlarına saç kürü uygulayacaklarını belirten Cosmedica Kurucusu Dr. Levent Acar, “Kendisinde saç incelmesi var. Saç vitamin kürlerini uygulayacağız. Bu süreç 6 ay ile bir yıl süren bir süreç. Bu kür kendi kliniğimizin formalize ettiği bir kür. Her an dökülecek ve incelmiş saçlara uyguluyoruz. Şu an saç ekimi gözükmüyor. Bizlerden çok memnun kaldı. Ayrıca ağabeyi Roberto’nun saç dökülmesi var. Analiz ettik saçlarının ekilmesi gerektiğini söyledik. Hemen ardından Roberto’nun saç ekimini de gerçekleştirdik. Dijital mecralarda kullanmak için Ronaldinho ile reklam çekimi yaptık. Çekimlerde kendisinden top sihirbazlığı yapmasını istedik. Güzel çekimler yaptık umarım herkesin hoşuna gider. Kendisi bize saç ektiğimiz yakın bir arkadaşı vasıtasıyla ulaştı. Saç ektiğimiz kişi de Almanya milli takımında oynamış olan Brezilya asıllı olan bir futbolcu” şeklinde konuştu.

“Günde ortalama sezonuna göre 1000 saç ekimi yapılıyor”

Türkiye’de saç ekim fiyatlarına da değinen Dr. Acar, “Türkiye’de ilk saç ekimi başladığı zaman fiyatlar çok uygundu fakat şu an öyle değil. Sosyal medya sayesinde burada ekilen saçları insanlar yurt dışında ekilen saçlarla kıyaslıyorlar. Doğru sonuçları doğru hizmeti çok güzel bir şekilde verdiğimiz için artık Türkiye bu konuda çok ön planda. Günde ortalama sezonuna göre 1000 saç ekimi yapılıyor. Türkiye Amerika ile beraber dünyada bu konuda büyük pastanın sahibi oluyor” ifadelerini kullandı.