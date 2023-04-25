Dünyaca ünlü göstergebilimciler bu yaz Balıkesir'de buluşacak

Balıkesir Uluslararası Göstergebilim Yaz Okulu adlı bilimsel etkinlik, 23-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında Balıkesir’in turistik beldesi olan Güre’de gerçekleştirilecek. Bir hafta sürecek olan Balıkesir Uluslararası Göstergebilim Yaz etkinliklerine Türkiye, Fransa, İtalya ve İspanya’dan göstergebilim uzmanları katılacak.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği (ANASEM), N10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Türkiye Göstergebilim Çevresi (TGÇ) ve TAMGA Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi ortaklığında yapılacak olan seminerler; Uluslararası Göstergebilim Araştırmaları Derneğinin (IASS-AIS-The International Association for Semiotic Studies-L’Association Internationale de Sémiotique) himayesinde gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinliğe CeReS-Centre d’Edtudes Sémiotiques, EPHEP-Ecole Proriques de Hautes Etudes-Paris, FACETS-Face Aesthetics in Contemporary E-Techological Societies ve Université Paris 8-Vincennes Saint Denis gibi üniversite ve araştırma merkezlerinden uzmanlar katılacak.

Farklı konular alanın uzmanlarınca tartışılacak

Balıkesir Uluslararası Göstergebilim Yaz Etkinlikleri’nde Paris Üniversitesinden Prof. Dr. Bruno Canque canlılar göstergebilimi; Paris 8 Saint Denis Üniversitesinden Prof. Dr. Dennis Bertrant toplum, çevre, siyaset ve mitik unsurların göstergebilimsel ilişkileri; Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. V. Doğan Günay ve İstinye Üniversitesinden Betül Çanak Pınar siyasal söyleme göstergebilimsel yaklaşım; Galatasaray Üniversitesinden Prof. Dr. Halime Yücel iletişim, reklam ve göstergebilim, Limoges Üniversitesinde Prof. Dr. Jacques Fontanille müşterek ekolojik hayat tarzları, Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Özsarı ve Sedanur Kaya edebi eleştiri ve göstergebilim, Coruna Üniversitesinden Prof. Dr. Jose Maria Pas Gago moda ve göstergebilim, Torino Üniversitesinden Prof. Dr. Massimo Leone dijital kültür ve göstergebilim, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Sarıca mitoloji ve göstergebilim, Denizli Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Nurten Sarıca göstergebilimsel açıdan çocuk dili, Mardin Artuklu Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Kalelioğlu-Hilal Yurtseven afet göstergebilimi: depremin dili, dilin depremi; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi N10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezinde Mürsel Sabancı-Elif Binici-Dr. Rahmi Melih Çörtük ise Balıkesir’in sembollerine göstergebilimsel bir yaklaşım konularında seminerler verecek.

"Etkinliğe beşeri bilimler alanında dünyanın en iyileri katılacak"

Balıkesir Vali Yardımcısı ve ANASEM Onursal Başkanı Şükrü Kara, Balıkesir’de bu yaz düzenlenecek olan seminerlerin uluslararası düzeyde geniş katılımlı bir etkinlik olduğunu, etkinliğe beşeri bilimler alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarının katılacağını ve dünyanın gözünün bir hafta boyunca Balıkesir’de olacağını belirtti.

"Göstergebilim ile ilgili temel eğilimler Türkiye’de tartışılacak"

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ANASEM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özsarı ise yaptığı açıklamada, son yıllarda göstergebilim alanında Türkiye’nin önemli toplantılara ev sahipliği yaptığını, bu toplantılarda gelecek dönemde dünyada göstergebilim ile ilgili temel eğilimlerin tartışıldığını ve Türkiye’nin önümüzdeki dönemde göstergebilim ile ilgili araştırmalarda yönlendirici bir konuma yükseleceğini ifade etti.

"Uluslararası gerçek bir bilimsel etkinlik düzenlenecek"

Torino Üniversitesi Öğretim Üyesi AISS İcra Kurulu Üyesi ve SEMİOTİCA Dergisi Baş Editörü Prof. Dr. Massimo Leona ise Balıkesir’de bu yaz düzenlenecek seminerlere yapısal göstergebilim (structural semiotics) alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Dennis Bertrand ve Prof. Dr. Jacques Fontanille gibi dünyanın yaşayan en etkili bilim insanlarının katılacağını, Balıkesir Uluslararası Göstergebilim Buluşmaları’nın bilimsel açıdan üst düzey konuların tartışılacağı seminerler dizisi olduğunu söyledi.

"Greimas göstergebilimi farklı boyutlarıyla ele alınacak"

TGÇ başkanı, ASIA (Asian Semiotics International Association) Avrupa’dan sorumlu başkan yardımcısı ve TAMGA dergisi baş editörü Prof. Dr. V. Doğan Günay ise dünyaca ünlü uzmanların seminerlerde sadece kendi araştırma konularını sunmakla kalmayacağını, aynı zamanda seminerlerin son günü düzenlenecek geniş katılımlı forumda Greimasçı göstergebilimin Greimas disiplincilerinin katılımıyla farklı boyutlardan tartışılacağını belirtti.

Seminerle katılımın ücretsiz olduğunu belirten yetkiler, beşeri bilimler alanında uzman olan veya uzmanlaşmak isteyen herkesin Balıkesir Uluslararası Yaz Göstergebilim Buluşmaları’na katılmasını tavsiye ettiler. Balıkesir Uluslararası Göstergebilim Yaz Okulu’na katılmak için "balikesirgostergebilim.com" adresindeki iletişim bilgilerinden etkinliğe kayıt olunabilir.