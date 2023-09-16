Dünyaca ünlü kanaat liderleri İstanbul'da buluşacak

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen ‘İnsan Odağında Yönetim Kongresi’nde yurt içi ve yurt dışından pek çok önemli ismi İstanbul’da buluşturacak.

‘Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek’ vizyonuyla 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren PERYÖN’ün düzenlediği “31. İnsan Odağında Yönetim Kongresi”, yurt içi ve yurt dışından pek çok önemli ismi İstanbul’da buluşturacak. ‘100 Yüze İnsan’ temasıyla, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Ana teması ‘100 yüze insan’ olan kongrede insanın farklı yüzleri, çalışma hayatının, insan kaynağı yönetiminin değişen trendleri ve sürdürülebilirlik gibi konuların ‘Gelişen insan’, ‘Yenilenen insan’ ve ‘Dijitalleşen insan’ başlıkları altında Avrupa’nın alanında en büyük organizasyonu olma niteliğini taşıyor. Ayrıca İK teknolojileri alanındaki son gelişmelerin paylaşılacağı HR Tech oturumları ve HR Tech fuar alanının da yer alacağı kongreye Türkiye’den ve dünyadan pek çok uzman isim katılacak.

Sektöre yön veren en ikonik kadın lider ve Vizyoner liderliğin Da Vinci’si konuşma yapacak

Kongrenin ana konuşmacılarından ilki dünyanın önde gelen kanaat önderlerinden Dr. Oleg Konovalov olacak. “Vizyoner Liderliğin Da Vinci’si” olarak bilinen, Marshall Goldsmith Thinkers50 Ödülü sahibi Dr. Oleg Konovalov, kongrede katılımcılara ‘Vizyoner İnsanlar Yaratmak’ konulu konuşma yapacak. Optimist Kitap tarafından yayımlanmış “Vizyonun Şifreleri” adlı kitabı bulunan Dr. Konavalov, kongre çerçevesinde okurları için kitabını da imzalayacak. Kongrenin yurt dışından gelen ikinci ana konuşmacısı ise inovasyon, insan ve teknoloji alanındaki gelişmeler konusunda dünya çapında bir otorite olarak tanınan Dr. Kate Barker olacak. Kongrede “İş Dünyasının Geleceği” başlıklı konuşma yapacak olan Dr. Barker, bu yıl “Sektöre Yön Veren En İkonik Kadın Lider” olarak seçildi. Dr. Barker, dünya çapında iş dünyasının geleceği konusunda ilk 10 isim arasında yer alıyor ve en etkili yönetim danışmanlarından biri olarak tanınıyor.

Alanında uzman isimler bu kongrede konuşacak

Sunay Akın’ın ‘Tarih Boyunca İnsan’ı anlatacağı ve Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde sürprizlerin olacağı kongrede konuşma yapacak isimler arasında; Açıl Sezen, Ateş Ataseven, Banu Taşkın, Berna Öztınaz, Çiler Ay, Duygu Erzurumlu Cengiz, Fatih Uysal, Gökhan Erdoğdu, Günseli Özen, Hande Yaşargil, Prof Dr. Hanna Nita Scherler, Itır Erhart, Nursel Ölmez Ateş, Pınar Anapa, Selen Kocabaş, Serdar Turan, Sertaç Doğanay, Yiğit Oğuz Duman ve pek çok alanında uzman isim yer alacak. Ayrıca Ceyda Düvenci ve Dr. Kerem Dündar’ın sunumuyla gerçekleşecek kongrede iki gün boyunca insan kaynağı yönetiminin ve çalışma hayatının en öncelikli gündemleri; sürdürülebilirlik, çeşitlilik, kapsayıcılık, çalışan bağlılığı, dijitalleşme, yapay zeka-insan dengesi, etik, yeni çalışma trendleri, ücret yönetimi, yan haklar ve son gelişmelerin farklı sektörler üzerine etkileri gibi pek çok konu konuşulacak.

“Ufuk açan konuşmacılar, heyecan verici başlıklar ve sürprizler eşliğinde bir araya gelecek”

Hususa ilişkin açıklamalarda bulunan PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, “Kongremiz çerçevesinde iki gün boyunca ufuk açan konuşmacılar, heyecan verici başlıklar ve sürprizler eşliğinde bir araya gelecek, birlikte öğrenecek, yenilenecek, güncellenecek ve çalışma hayatının yarınını şekillendirmek üzere buluşacağız. ‘Odağım insan’ diyen tüm profesyonelleri ve geleceğin iş hayatına yön verecek gençlerimizi kongremize bekliyoruz. 4-5 Ekim’de buluşmak üzere” dedi.