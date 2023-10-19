Dünyaca ünlü saç boya markalarının sahte üretimini yapan imalathaneye baskın

Esenyurt ve Bağcılar’da eş zamanlı olarak harekete geçen polis ekipleri, dünyaca bilinen markaların sahte saç boyalarını üreten imalathaneye baskın gerçekleştirdi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 645 bin 28 adet satışa hazır kadın saç boyası ele geçirildi. Şirket yetkilisi olduğu öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Amirliğine bağlı Yolsuzluk Büro ekipleri, ihbar üzerine dün akşam saatlerinde Esenyurt ve Bağcılar’da bulunan iki adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda dünyaca bilinen markaların sahte üretimi yapılarak satışa hazır halde olduğu görüldü. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin ise 150 milyon lira olan 645 bin 28 adet saç boyası tüpü ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonlar sırasında ise firma yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındı. Şirket sahibi şahısların aynı suçlardan daha önce de suç kaydının olduğu ve yakalanmamak için şirketlerini akraba ve yakınları üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen ve satışa hazır saç boyalarının ise dün sabah ve bu sabah saatlerinde teslim edileceği bildirildi.