Dünyaca ünlü yapımlar Şubat'ta ekranlara geliyor

Dijital içerik platformu TV+ Şubat ayında da dünyaca ünlü yapımları seyirciyle buluşturuyor. Şubat ayı itibarıyla platform, içeriklerini dizi, film ve çocuk kategorilerinde güncellemeyi sürdürecek.

Dijital içerik platformu TV+, Şubat ayında da dünyaca ünlü yapımları seyirciyle buluşturacak. Ocak’ta TV+’ı en çok izleyen ilk 10 şehir sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin, Bursa, Antalya, Kayseri ve Diyarbakır oldu. Dünya genelinde ilgiyle izlenen yapımlara yer veren platform Şubat ayında, dizi kategorisinde yılın en önemli ve en çok ses getireceği beklenen yapımlarından Interview with The Vampire’ı yayınlayacak. Anne Rice’ın daha önce sinemaya da uyarlanan Interview with the Vampire romanı, bu sefer dizi formatında ekranda olacak. Louis de Pointe du Lac, Lestat de Lioncourt ve çocuk vampir Claudia’nın epik aşk, kan ve ölümsüzlük merkezli hikâyelerinin gazeteci Daniel Molloy üzerinden anlatıldığı dizinin yılın en çok ses getiren yapımları arasında olması bekleniyor.

Şubat ayında platformda yılın en önemli yapımları arasında görülen ve gizemli bir cinayeti çözmeye çalışan bir başkomiser ve ekibinin hikâyesini anlatan Bozkır’ın 2’nci sezonu, BluTV ile aynı gün yayınlanacak. Bir çifte cinayet davasında ipuçlarını ararken kendi manevi inançlarına meydan okumak zorunda kalan iki polis memuru Leephorn ve Chee’nin hikâyesini anlatan Dark Winds ve ilk iki sezonu beğeniyle izlenen İskandinav polisiyesi Face to Face’in 3’üncü sezonu da platformda izleyicileri için yayına alınacak yapımlar arasında yer alıyor.

Film tarafında ise bu ay kavanoza hapsedilen bir cinle yolları kesişince hayatı değişen Alithea’nın hikâyesini konu edinen Üç Bin Yıllık Bekleyiş (Three Thousand Years of Longing), küçük bir kasabada yaşayan Alper ve İlker’in hikayesini anlatan Güzel Bir Rüya, dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşen bir grup ajanın hikâyesini konu edinen Kod 355 (The 355), Eugene isimli genç bir çocuk ile Allison isimli yetişkin bir kadının yollarının kesişmelerinden sonra başlarından geçen olayları anlatan Dreamland, Tesla ve Edison Savaşları’nı konu alan Elektrik Savaşları (The Current War), iki yakın arkadaşın bir anda suikastçılarla dolup tepetaklak olan hayatlarını anlatan Beni Satan Casus (The Spy Who Dumped Me), hasta kardeşini ziyaret etmek için Kolombiya’ya giden genç bir kadını konu alan Memoria ve ABD Ulusal Satranç Şampiyonası’nı kazanan ilk şehir içi takım olan Miami Jackson Lisesi satranç takımının gerçek hikâyesini ele alan Critical Thinking var.

Çocuklar için seçkin yapımlar

TV+ Şubat ayında çocuk izleyicilerine de özel içerikler sunuyor. Platformun bu ayki Çocuk kategorisinde Afganistan’da yaşayan, bir ablası ve bir erkek kardeşi olan 11 yaşındaki Parvana’nın hikâyesini ele alan The Breadwinner ile bazen gökkuşağı, bazen kelebek ve bazen de tek boynuzlu at olan sihirli kedi Felicity’nin maceralarını anlatan Rainbow Butterfly Unicorn Kitty öne çıkıyor. Ayrıca bu ay çocuklar için biri yılan olan iki en iyi arkadaşı ve çocuk olmanın gerçek maceralarını anlatan Sanjay and Craig ile Gothmoria diyarında, ailesine yapılan bir saldırının intikamını alma arayışında amansız bir savaşçı prenses olan Brendar’ın hikâyesini konu alan The Barbarian and the Troll çizgi filmleri de platform ekranlarında olacak.