Dünyada 35 milyonu aşıyorlar!

Geleneksel kariyer yolları ve iş-yaşam dengesizliğinin sınırlarını zorladığı bu günlerde, iş dünyasında önemli değişikliklere şahit oluyoruz. Özellikle uzaktan çalışma ve dijital göçebelik gibi kavramlar, bu dönemde daha fazla popülerlik kazanmış gibi görünüyor. Dijital göçebelik, ise kariyer hayatlarındaki bu değişimin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Online yabancı dil öğrenme platformu Preply’nin yayınladığı araştırma yazısında 2023 yılı itibari ile Dünya genelinde dijital göçebelerin sayısı her gün daha fazla artıyor.



Peki, Dijital Göçebe Nedir?

Dijital göçebe; geleneksel bir ofiste çalışmak zorunda olmayan, işlerini dijital ortamlara taşıyan ve mekan bağımsız olarak çalışan kişilere deniyor. Dijital göçebe olarak çalışanların sadece internete erişebilmesi yeterli oluyor.

Dijital Göçebe (Digital Nomad) Nasıl Olunur?

Dijital göçebelik yolunda adım atarken, gerekli temel ekipmanlar konusu öne çıkıyor. Bu ekipmanlar içerisinde en kritik olanı, işlerinizi zaman ve mekâna bağlı olmadan yürütmenizi mümkün kılacak bir bilgisayar. Bir taşınabilir bilgisayar ile işlerinizi istediğiniz yerden sürdürme esnekliğine sahip olabilirsiniz. Eğer internet erişimine sahip bir taşınabilir bilgisayarınız mevcutsa, dijital göçebelik yaşamının temel şartlarından ilkini yerine getirmiş oluyorsunuz. Kendi ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uygun bir şekilde bu yaşam tarzını şekillendirerek en iyi deneyimi elde etmek için; dijital göçebelik planınızı önceden düşünün. Hangi ülkelerde yaşamak istediğinizi belirleyin, vize gereksinimlerini araştırın ve finansal durumunuzu gözden geçirin. Yetenekleriniz ve ilgi alanlarınıza uygun bir uzaktan çalışma mesleği seçerek gelir elde edebilirsiniz.



Dijital Göçebelik İstatistikleri

Dijital göçebe terimi 2010'ların sonlarına kadar dilimize girmemişti ve 2018 gibi yakın bir tarihte bile ABD'de yalnızca 4,8 milyon kişi kendini dijital göçebe olarak tanımlıyordu. 2023'e geldiğimizde ise dijital göçebelik yükselişte.

Preply’nin yapmış olduğu araştırmaya göre;

35 Milyon Dijital Göçebe

2023 yılı itibari ile Dünya genelinde 35 milyon dijital göçebe olduğu tahmin ediliyor ve ABD'deki dijital göçebelerin sayısı 16,9 milyonu aşmış durumda.

%47’si Amerikalı

Dijital göçebeler ağırlıklı olarak Amerikalılardan oluşuyor. ABD vatandaşları platformdaki dijital göçebelerin %47'sini, yani tam olarak 26.633.727 kişiyi oluşturuyor.

Ortalama Yaş 34

Dijital göçebelerin neredeyse yarısı 30'lu yaşlarında. Anketler, tüm göçebelerin % 47'sinin Y kuşağı (27-42 yaş arası), % 17'sinin Z kuşağı ve % 23'ünün X kuşağı olduğunu gösteriyor.

%62’si Erkek

Dijital göçebelerin demografik özellikleri sürekli değişiyor. Örneğin, 2020 yılında göçebelerin %79'u erkek olarak tanımlanıyordu. 2023 yılı istatistiklerine göre dijital göçebelerin %62’sini erkekler oluşturuyor.

%71'i Dijital Göçebeliğe Devam Diyor

Dijital göçebe yaşam tarzını en az önümüzdeki 2 ila 3 yıl boyunca sürdürmeyi planlıyor.

Yıl içinde 5 Ülke

Dijital göçebelerin çoğu yavaş seyahat ediyor ve yalnızca %17'si yılda 5'ten fazla ülkeyi ziyaret ediyor.

En Sevilen İçecek; Kahve!

Dijital göçebelerin damak zevkinin buluştuğu içecek ise, yanlarından ayırmadıkları kahve!

Dijital Göçebe Olarak Hangi Meslekleri Yapabilirsiniz?

Araştırmaya göre Seyahat ve işi başarılı bir şekilde birleştirebileceğiniz meslekler arasında web veya yazılım geliştiricisi, programcı, grafik tasarımcı, pazarlama danışmanı, SEO uzmanı, vlogger, çevirmen, yazar, fotoğrafçı, film yapımcısı, sanal asistan, koç ve müşteri hizmetleri gibi seçenekler bulunmaktadır. Ek olarak, metin yazarlığı, grafik tasarım, geliştirme veya dijital pazarlama gibi meslekler, dijital göçebelik açısından en uygun seçeneklerden bazılarıdır. E-kurs oluşturma, e-kitap yayınlama ve pasif gelir kaynakları yaratmanın farklı yollarını da keşfetme imkânına sahipsiniz.

Dijital Göçebelik Vizesi Alarak Başlayın!

Dijital göçebelik vizesi, bireylerin belirli bir ülkede uzun dönemli olarak kalıp çalışmalarına olanak sağlayan bir tür vize türüdür.

Dijital göçebelik vizelerinin veriliş koşulları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu koşullar genellikle gelir düzeyi, sağlık sigortası, çalışma amacı ve seyahat planları gibi faktörlere dayanabilir. Güncel durumu ve ülkelerin şartlarını araştırmanızı tavsiye ediyoruz.

Sonuç olarak; çalışırken seyahat etmeyi ve farklı kültürleri deneyimlemeyi seviyorsanız dijital göçebelik yaşam tarzı tam size göre!