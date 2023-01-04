Dünyada ayçiçeği üretim alanları düşerken, Türkiye'de yüzde 10 ile 15 arasında arttı

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, düzenlediği basın toplantısında 2022 yılını ve pandemiyi değerlendirdi. Kırbiç, stratejik ürün olarak değerlendirilen ayçiçeğinin dünyada üretim alanlarının düşmesine karşılık, Türkiye’de yüzde 10 ile 15 arasında arttığını ifade etti.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yönetim kurulu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 2022 yılı ve pandeminin değerlendirildiği toplantıda Kırbiç, stratejik ürün olarak değerlendirilen ayçiçeğinin dünyada üretim alanlarının düşmesine karşılık, Türkiye’de yüzde 10 ile 15 arasında artığını ifade ederek, "2 yıl pandemi sürecinin ardından Rusya ve Ukrayna savaşı, dünyada gıdanın önemini daha da yukarılara taşımıştır. Faaliyet alanımız olan ayçiçeği de dünyada aranır hale gelmiş, özellikle geçtiğimiz yıl tüm dünyada ayçiçeği ve ayçiçeği yağı ile ilgili sıkıntılar yaşanmıştır. Bu sürecin ardından ülkemizde tarım teşkilatları, bazı belediyeler ve bizlerin katkılarıyla ayçiçek ekim alanlarında yüzde 10-15 oranında artış sağlanmıştır. Bu da üretime yansımıştır. Ancak yeterli midir? Bu üretim miktarı da ülkemizin ihtiyacını karşılamamaktadır. Ayçiçeği yağı anlamında şu anda ülkemizin ancak yüzde 65-70’ini karşılayabiliyoruz. Bu yüzden ayçiçeği üretiminin daha da artması, ülke ihtiyacını karşılaması hatta ve hatta dışarıya ihraç edilmesi bile mümkündür. Çünkü ayçiçeği ülkemizin her alanında yetişebilen bir bitkidir. Bazı alanlarda biraz daha yüksek, bazı alanlarda verimi daha az olmasına rağmen her türlü iklim şartlarında yetişme mukavemeti olan bir bitkidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda ayçiçeği üretimini artırıp, ülke ihtiyacını karşılarız. Bunun yolu da çiftçilerimizin para kazanmasından geçer. Desteklerin artırılması, çiftçilerin para kazanması ayçiçeğinin üretim miktarını artıracaktır" dedi.

"310 bin ton civarında ürün alımı gerçekleştirdik"

Bu dönemde 310 bin ton ürün aldıklarını vurgulayan Kırbiç, "Özellikle bu yıl Trakya Birlik’in, ülkemizdeki çiftçilere, ayçiçeği üreticilerine katkısı büyük oldu. Sizlerin de takip ettiği gibi piyasalarda Trakya Birlik’in faaliyet alanı olmadığı illerde ayçiçek üreticileri bizim aldığımız rakamların çok altında satmak zorunda kalmıştır. Çünkü dünyadaki gelişmeler, kuzeyimizdeki Ukrayna-Rusya’da devir stokları, tahıl koridoru ile ülkede ayçiçeği üretimi anlamında ciddi bir akış olmuş. Bu da ülkemizdeki ayçiçek fiyatlarının çiftçi beklentisinin altında gelişmesini oluşturmuştur. Ancak Trakya Birlik olarak çiftçilerimizi memnun eden bir fiyat açıkladık. Bu da kampanya döneminde alım miktarımıza yansıdı. Geçtiğimiz dönem bir önceki yıla göre yaklaşık 32 bin ton fazla ürün alarak 310 bin ton civarında ürün alımı gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Trakya Birlik yerli tohum üretecek"

Tohum ıslah çalışmasıyla yağ oranı yüksek ayçiçek tohumları üretimi yapacaklarını anlatan Kırbiç, "Tohum şirketinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve yurt dışından da bazı partnerlerimizle tohum ıslah çalışmalarımız var. Ayrıca sadece kendimizin geliştirdiği yeni ayçiçeği tohumları ve buğday tohumları var. Bu gelecekte en önemli projelerden bir tanesidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda Trakya Birlik’in kendi ürettiği verimli, yağ oranı yüksek ayçiçek tohumları üretimi gerçekleştirilecektir. Bu da hem ülkemiz hem bölgemiz hem de kurumumuz için oldukça önem arz etmektedir. İnşallah bu çeşitlerle biz de piyasada bir yer ediniriz" şeklinde konuştu.

"Yıllar önce iklim değişikliği söylendiğinde, o zaman çok ciddiye almadık"

İklim değişikliğine değinen Kırbiç, "Kuraklıkla ilgili alınabilecek bazı kültürel tedbirler var. Yıllar önce iklim değişikliği söylendiğinde, o zaman çok ciddiye almadık. Son yıllarda yaşadığımız felaketlere baktığımızda bu anlaşılıyor. Bir bölgede çok sert kuraklık yaşanırken, başka bir bölgede seller yaşanmakta. Bu iklim değişiklikleri, tarımsal üretim anlamında da ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır. Kuraklıkla ilgili özellikle sulama faaliyetlerinin önemini daha da arttı. Özellikle boşa akıp giden nehirlerde birtakım çalışmalar yürütülmekte. Bunların artırılması bir nebze kuraklığı ortadan kaldıracaktır" ifadelerine yer verdi.

11 Ocak tarihinde yapılacak Trakya Birlik’in olağan genel kurulunda mevcut yönetimle birlikte yeniden aday olduklarını ifade eden Kırbiç, "Ortaklarımız, delegelerimiz bizi bu göreve tekrar layık görürse, ’Nerede kalmıştık?’ deyip bu göreve devam edeceğiz" diye konuştu.

Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen de çok uzun süre ülkede ayçiçeği üretilmeyen alanlarda da artık ayçiçeği ekimi yapıldığına değinerek, "Birçok 1 milyon 900 bin tona varan bir rakama vardık. Bu tarihi bir rekor oldu. Bu bizim ülke yeterliliği hedefimiz için çok önemli bir yıl oldu. Burada hasat döneminde çiftçilerimize, ortaklarımıza faydaların hissedildiği bir yıl oldu. Hali hazırda entegre tesislerimizde yüzde 50 oranında artış sağlayacak bir yatırımın sonuna geldik" ifadelerini kullandı.