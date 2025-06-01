Dünyada ve Türkiye'de bir ilk

Yaşları 12 ile 20 arasında değişen kızlardan oluşan Kılıç Kalkan Ekibi dünyada ve Türkiye’de ilk olurken Bilecik’in Fethi’nin 726. Yıldönümü ve Osmangazi ile Şeyh Edebali’yi Anma Programı’nda ekibi izleyenler gözlerine alamadı.

Bursa’da Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü üyesi yaşları 12 ile 20 arasında değişen kızlardan oluşan Kılıç Kalkan, Ekibi, Bilecik’in Fethi’nin 726. Yıldönümü ve Osmangazi ile Şeyh Edebali’yi Anma Programı’nda büyük alkış aldı. Osmanlı kültüründen kalma 700 yıllık oyun ilk kez kızlardan oluşan ekip tarafından oynanırken, izleyenler gözlerine kızlardan alamadı. Herkes tarafından takdirle karşılan Kız Kılıç Kalkan Ekibi’nin gösterileri büyük bir keyifle izlenirken büyük alkış aldı.

"Türkiye’de ve Dünyada bir ilk olan tamamı kızlarımızdan oluşan bir kılıç kalkan ekibimiz var"

Bursa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Akın Ahu, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Türkiye’de ve Dünyada bir ilk olan tamamı kızlarımızdan oluşan bir kılıç kalkan ekibimiz var. 16 kişilik mevcudumuzla Türkiye’de ve Dünyada bir ilk kılıç kalkan oyunu tanıtmaya çalışıyoruz. İlk Türk kadın savaşçı Tomris Hatun’un savaştan sonra savaşçı kadınlarla oynadığı bir savaş oyunu yapan ilk ve tek kulübüz" dedi.

"Kızlarımız aynı zamanda Türkiye’de de Milli ve belgeli lisanslı sporcu hepsi"

Bursa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Akın Ahu açıklamasının devamında, "Kızlarımız aynı zamanda Türkiye’de de Milli ve belgeli lisanslı sporcu hepsi. Türkiye derecelerimiz var okçulukta aynı zamanda yurt dışında Yunanistan, Bulgaristan Varna’da yapılan, 15 ülkenin katıldığı Uluslararası Geleneksel Okçuluk Turnuvasında 3 yıldır üst üste Avrupa birinciliğimiz mevcut. Kızlarımızın okçuluk yapıyor olmaları okçulukla ilgileniyor olmaları bu kılıç kalkan oynarken zorluk çekmemelerine neden oluyor. Türkiye’de kılıç kalkan oynayan tek takım olmasının sebeplerinden biriside kökeninde okçuluk olması. Okçuluğun vermiş olduğu altyapıyla Türkiye’de kılıç kalkanla tek bayanlar olarak sahnelerde, sahalarda, Türkiye’de ve yurt dışında Türkiye’mizi tanıtmak için çabalıyoruz" dedi.

"Erkeklerin oynadığı bir oyunu kadın ekip olarak oynamak bize çok mutluluk veriyor"

Ekip üyesi Eslem Nur Karaaslan, "Biz yaklaşık bir buçuk yıldır kılıç kalkan oynuyoruz. Türkiye’de ilk ve tek kadın kılıç kalkan ekibiyiz. Kılıç kalkan oynuyor olmaktan büyük gurur duyuyorum. Çünkü sadece bir erkelerin oynadığı bir oyunu kadın ekip olarak çok küçük yaşta başlayan kişiler olarak ilerletmek bize çok mutluluk veriyor. O yüzden bununla gurur duyuyorum" dedi.