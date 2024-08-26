Dünyanın bileğini büken ikizler, memleketinde coşkuyla karşılandı

Bursa’da küçük yaşta başladıkları bilek güreşi sporunda önce Türkiye şampiyonluğu daha sonrasında ise Avrupa şampiyonluğu kazanan ikiz kardeşler, milli takımla gittikleri Moldova’da dünya şampiyonu olarak Türk Bayrağı’nı dalgalandırdı. Memlekete dönen genç sporculara davullu zurnalı karşılama töreni yapıldı.

Bursa’da çocukluk yaşlarından itibaren bilek güreşi sporuyla ilgilenen Burak ve Berat Coşkun kardeşler, Moldova’da gerçekleşen dünya şampiyonasında derece elde etti. Burak Coşkun 15 yaş altı 60 kilogramda sol kolda dünya şampiyonu, sağ kolda dünya 3.’sü oldu. Berat Coşkun ise 15 yaş altı 65 kilogramda sağ kolda dünya 2.’si oldu. Ayrıca aynı takımdaki genç sporcu Raşid Mavigil 18 yaş altı 55 kilogramda sol kolda dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Şampiyona sonrası yurda dönen gençlere otogarda sürpriz karşılama töreni hazırlandı. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek gururlandıran gençler, davul zurnalar eşliğinde karşılanarak çiçek takdim edildi.