Dünyanın dört bir yanından lezzetler ve kültürler Ankaralıların beğenisine sunuldu

Dünya Kültürleri Festivali 50’den fazla ülkenin katılımıyla Ankara Cermodern Kültür Merkezi’nde başladı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, Güney Amerika ülkelerinden Asya ülkelerine kadar her ülkenin standı kuruldu.

‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı ve Gordiyon’ teması ile gerçekleştirilecek Dünya Kültürleri Festivali 2023, 50’den fazla Büyükelçiliğin katılımıyla başladı. Festivalde Güney Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa’dan birçok büyükelçiliğin standartları sırayla dizildi. Büyükelçilikler ülkelerine özgü yemek, el sanatları ve kıyafetleri vatandaşların ilgisine sundu. Festivale katılan Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Korhan Karakoç, Türkiye’den birçok eserin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kazandırıldığına dikkati çekerek, “Festivalin bu yılki teması olarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ve Gordion’un belirlenmesini çok değerli ve anlamlı buluyorum. Sahne ve stant etkinlikleri ile festivale katkı sunan tüm diplomatik misyonlara minnettarız” dedi.

Festivale katılan vatandaşlardan Aleyna Tuana Su ise farklı ülkelerini kültürlerini hissetmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Gerçekten çok güzle bir etkinlikti. Hem dans gösterileri hem de yiyecek ve içecekler gerçekten çok güzel. Romanya standında elmalı bir kurabiye vardı. Çok beğendim ve damak tadımıza da uygundu. Dünyadaki farklılıkları beraber ve birlikte olunca çok daha güzel olacağını anlamış oldum” diye konuştu.

Festivalde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Fatmanur Atalay ise farklı yemekler tattığından dolayı güzel bir gün geçirdiğini belirterek, “Alan gerçekten çok zevkli. Birçok ülkenin kültürünü birçok farklı alandan görme fırsatını görme imkanı sağlıyor. Yemek, kıyafet, müzikler ve danslar” dedi.

Kore Kültür Merkezi’nin gönüllüsü ve Güney Kore’nin standında görevli isim Zeynep Şirin tahmin ettiğinden daha güzel bir etkinlik olduğunu söyleyerek, “Her şey beklediğimizden daha güzel geçiyor. Herkes Güney Kore kültürü ile gayet güzel ilgileniyor. Yemeklere özellikle çok büyük bir ilgi var. Kore kültürü yaygınlaştığı için herkes ilgi duyuyor” ifadelerine yer verdi.

Sudan Büyükelçiliğinde görevli Abdulbaki Hüseyin ise Türkiye’nin kardeş ülke olduğunu ifade ederek, “Kalabalık ve çok yoğun geçiyor. Sudan’ı merak eden çok fazla insan var. Sudan’dan yere ve ulusal her şey getirdik” kaydetti.

Festivalde, ülkeler kendi halk oyunlarını oynadı. Festival, 23 Eylül tarihine kadar devam edecek.