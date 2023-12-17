Dünyanın en büyüğü Eczacıbaşı Dynavit

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek 3. kez kupanın sahibi oldu. Turuncu-beyazlılar bu zaferle birlikte tarihindeki 81. kupasını müzesine götürdü.

Dünyanın en büyüğü Eczacıbaşı Dynavit
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank’ı 3-2 mağlup ederek 3. kez kupanın sahibi oldu. Turuncu-beyazlılar bu zaferle birlikte tarihindeki 81. kupasını müzesine götürdü.

Salon: Dragon Sports Center

Hakemler: Myoi Sumie (JPN), Kang Joo-Hee (KOR)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L) (Yaprak, Elif, Beyza, Gray)

Vakıfbank: Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ogbogu, Ayça (L) (İdil Naz, Busa)

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 23-25, 15-9

Süre: 131 dakika