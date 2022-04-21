Dünyanın en büyük çatı üzeri güneş enerjisi santrallerinden biri hayata geçiyor

71 milyon dolarlık yatırımla Tosyalı Holding için dünyanın en büyük çatı üzeri güneş enerjisi santrallerinden birini inşa ediliyor. Holdingin Osmaniye'deki tesislerinin çatılarına kurulacak sistem ile yıllık 140 MW'lik elektrik üretilecek.

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  • 21.04.2022 13:03
  • Güncelleme: 21.04.2022 13:12
Dünyanın en büyük çatı üzeri güneş enerjisi santrallerinden biri hayata geçiyor
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

SolarAPEX, dünyanın en büyük çatı üzeri güneş enerjisi santrallerinden birini Tosyalı Holding için kuruyor. Osmaniye’de kurulacak santral, aynı anda tüm tesislerde 632 bin metrekare çatı alanı üzerinde 140 MW kurulu güce ulaşarak dünyanın en büyük çatı üstü güneş enerjisi projelerinden biri olacak.

Yapılan açıklamaya göre, Tosyalı GES Projesi 71 milyon dolarlık yatırım bedeli ile dünyanın en büyük yatırım bedeline sahip çatı üstü güneş enerjisi projesi olacak. Proje benzerlerine göre çok daha düşük bir maliyetle hayata geçecek. Bu tesislerde üretilen çelikler de dünyanın en yeşil çeliği olma özelliğini taşıyacak. Projede şirket, mühendislik açısından uygulama şekline ender rastlanan farklı ve ileri seviye montaj tekniği olan ‘aşık bağlantı’ tekniğini kullandı. Aşık bağlantı tekniği ile son teknoloji malzemelerin kullanılması bu projeyi aynı zamanda dünyanın en yeni teknolojisi ile kurulan çatı üstü güneş enerjisi santrali haline getirecek.

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“84 bin haneye yetecek enerji üretilecek”

Panellerin tamamen sıfırdan ‘Tosyalı Güneş Enerjisi Santrali’ için üretilen özel tasarım çelik taşıyıcı sistem üzerine kurulduğunu belirten SolarAPEX Yönetim Kurulu Üyesi Besime Özderici Altınkılıç, “Bu yöntem ile çatıya yerleştirilen güneş enerjisi sistemi her koşulda daha verimli enerji üretme olanağı sağlayacak. Dünyanın en temiz üretiminin yapılacağı tesiste yıllık 116 milyon 525 bin kilo karbon emisyonu engellenecek. Tesis, yıllık 250 milyon kwh’lik üretimi ile çatısı üzerinde dünyanın en fazla enerji üreten tesisi haline gelecek. Bu tesislerde elde edilecek yıllık enerji 37 milyon dolarlık elektrik maliyetine ve aynı zamanda 84 bin hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılayacak güçte elektrik üretimine eş değer olacak” dedi.

Verilen bilgiye göre, toplam 140 MW büyüklüğündeki proje etap etap teslim edilecek. Projenin 85 MW gücündeki ilk etabı 7 ay sonra kalan 55 MW gücündeki etabı da Nisan 2023’te tamamlanacak.

İHA

SHA Editör
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