Dünyanın en büyük girişimcilik etkinliklerinden Slush başladı

Dünyanın en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olarak gösterilen Slush, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de başladı. Türkiye’den de YTU Startup House ekibi etkinlikteki yerini alırken, girişimciler sunumlarını gerçekleştirebilecekleri yarışmalarla uluslararası rakipleriyle bir araya geliyor.

2008 yılından beri düzenlenen ve yüzlerce ülkeden, binlerce kişinin katıldığı Slush girişimcilik etkinliği başladı. Bu yıl 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik, farklı ülkelerdeki girişimcileri, yatırımcıları ve araştırmacıları tek çatı altında topladı. Konferansa 13 bin ziyaretçinin katılım sağlaması beklenirken, dünyanın önde gelen şirket temsilcileri ve yatırımcıları etkinlikte konuşmacı olarak yer alıyor. Ülkeler arasındaki iş birliğini de kuvvetlendiren dev etkinliğe, Türkiye’den katılım sağlayan heyette YTU Startup House ailesi de yer aldı. Türk girişimciler sunumlarını gerçekleştirebilecekleri yarışmalarla uluslararası rakipleriyle bir araya gelirken, girişimleri için yatırım bulma, uluslararası teknoloji şirketleriyle ortaklık kurma imkanına sahip olacak.

“Merkez ve ofislerimizle girişimcilerimizi global pazarla buluşturuyoruz”

Slush etkinliğinin teknoloji ve girişimcilik dünyasının kalbinin attığı bir yer olduğunu belirten YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, “Teknopark olarak amacımız, Türk teknolojilerini dünyaya yayabilmek ve pazarlayabilmek. Bu bağlamda yenilikçi projelere destek sağlayarak, Ar-Ge çalışmalarını teşvik ederek ve en önemlisi girişimcilerimizin yanında durarak teknoloji sektöründe sürdürülebilir bir büyüme yakaladık. Bu noktada girişimciler açısından da bunun yolu dış pazarlara ulaşmaktan geçiyor. Eğer uluslararası düzeyde teknoloji satabiliyorsanız bu büyümenizde çok büyük bir çarpan etkisi oluşturuyor. Bizler de dünyanın önemli noktalarındaki merkez ve ofislerimizle girişimcilerimizi global pazarla buluşturuyoruz. Öte yandan, teknoloji dünyası hızla değişiyor ve bu değişime ayak uydurmak, birlikte çalışmak ve öğrenmek çok önemli. Slush gibi etkinlikler bu bağlamda önemli fırsatlar sunuyor. Geleceğin başarı hikayelerinin buradan çıkması çok olası” dedi.

“Girişimcilerimizi global yatırımcılarla bir araya getiriyoruz”

Slush gibi etkinliklerin girişimciler için üretim gücünü teşvik ederek inovasyonu desteklediğinin altını çizen YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, girişimcilerin farklı sektörlerden gelen şirketlerin deneyimlerinden ilham almasının, kendi iş süreçlerine ciddi şekilde katkıda bulunacağını söyledi. İnci şöyle devam etti; “Bu yıl katıldığımız uluslararası birçok etkinlikte büyük bir kolektif bakış açısı olduğunu gözlemledik. Aynı değer uğruna yola çıkan girişimlerin ve onları destekleyecek binlerce yatırımcının buluştuğu kolektif bir oluşumdan bahsediyorum. Tüm bu dinamik süreç, içinde hem fırsatları barındırıyor hem de zorlukları aşma potansiyelini girişimcilere gösteriyor. Dijital dönüşümün hâkim olduğu günümüzde küresel iş süreçlerinde bir uyum görmemiz zaten kaçınılmaz. Yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi alanlardaki gelişmeler, küresel çapta birçok sektörde evrensel uygulamalara dönüşmektedir. Etkinlikte düzenlenen paneller, sektörün önde gelen uzmanlarının perspektiflerini dinleme fırsatı sunuyor. Bünyemizde birçok girişimi destekliyor hem kendi yatırımlarımızla hem de global yatırımcılarla bir araya getiriyoruz. Bu tür etkinliklerdeki içgörüler, bu bağlamda bizler için de çok değerli.”