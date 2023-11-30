Dünyanın en büyük helal organizasyonuna katıldılar

SUBÜ Gastronomi Topluluğu ve Turizm Yöneticileri Topluluğu üyesi öğrenciler, 9. Dünya Helal Zirvesi, 10. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo 2023 ve ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı’nda sektör temsilcileriyle buluştular.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Gastronomi Topluluğu ve Turizm Yöneticileri Topluluğu öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve uluslararası alanda en büyük “helal organizasyonu” olarak kabul edilen 9. Dünya Helal Zirvesi ile 10. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo 2023’e katıldı. Öğrenciler ayrıca eş zamanlı olarak düzenlenen ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı’nda da yer aldılar. 45 ülkeden 500’den fazla satın alma profesyoneline ev sahipliği yapan İstanbul Fuar Merkezi’ndeki organizasyonlara katılan öğrenciler, sektördeki son gelişmelere ilişkin bilgi edinerek ilgili alanın dünya çapındaki temsilcileri ile tanışma fırsatı buldular. Topluluk akademik başkanları Araştırma Görevlisi Veli Ceylan ve Araştırma Görevlisi Oğuz Çolak da öğrencilere mihmandarlık ettiler.