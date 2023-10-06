Dünyanın en etkili bilim insanları arasında İAÜ'den 36 akademisyen yer aldı

İstanbul Aydın Üniversitesinden 36 akademisyen, ABD’nin Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste geçtiğimiz günlerde bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı.

Sıralama, “kariyer boyu etki” ve “yıllık etki” olarak iki kategoride listelendi. Sıralama oluşturulurken akademisyenlerin nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayınlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

Ayrıntılı ölçütlere göre sıralanan listede, “yıllık etki” kategorisinde toplam 204 bin 644 bilim insanı değerlendirmeye tabi tutuldu. 1.202 bilim insanı ülkemizi temsil ederken Üniversite’den 36 akademisyenimiz yer aldı. Mühendislik Fakültesinden 7, Tıp Fakültesinden 7, Eğitim Fakültesinden 6, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 4, Güzel Sanatlar Fakültesinden 3, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 3, Uygulamalı Bilimler Fakültesinden 2, Diş Hekimliği Fakültesinden 2, Fen Edebiyat ve Spor Bilimleri Fakültesinden 1’er öğretim üyesi bu listede yer alarak üniversitenin ismini dünyaya duyurdu.

Üniversite listesinde Prof. Dr. Ali Güneş, Prof. Dr. Ali Okatan, Prof. Dr, Hamide Ertepınar, Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Salih Güney, Prof. Dr. Recep Karadağ, Prof. Dr. Hüsnü Özkan, Prof. Dr. Kâmil Bostan, Prof. Dr. Candan Varlık, Prof. Dr. Hasan Saygın, Prof. Dr. Avni Çakıcı, Prof. Dr. Reyhan Bayrak, Prof. Dr. Semih Ayan, Prof. Dr. Aslı Topaloğlu Ak, Prof. Dr. Zafer Aslan, Prof. Dr. Tuğrul Sarı, Prof. Dr. Recep Cengiz Akçay, Prof. Dr. Erginbay Uğurlu, Prof. Dr. Ragıp Özyürek, Prof. Dr. Murtaza Farsadi, Prof. Dr. İsmail İpek, Prof. Dr. Ayhan Olcay, Prof. Dr. Celal Nazım İrem, Prof. Dr. Hüseyin Erol, Akata, Prof. Dr. Umut Mert Aksoy, Prof. Dr. Necat Birinci, Prof. Dr. Önder Peker, Prof. Dr. İlkay Karaduman, Doç. Dr. Aydın Karaçam, Doç. Dr. Gülay Baysal, Doç. Dr. Devrim Akgündüz, Doç. Dr. Aylin Pasaoğlu Bozkurt, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilgin, Dr. Öğr. Üyesi Hülya Yumru ve Dr. Öğr. Üyesi Demet Biçki yer aldı.