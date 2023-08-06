Dünyanın en iyi festivalinin finali de muhteşem oldu

İstanbul’da 100 ülkeden bin 550 kültür ve sanat elçisinin katımıyla 26 Temmuz’da başlayan 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, görkemli bir sahne şovu ile son buldu.

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” ödülüne layık görülen ve 24 yıldır devam eden Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl çok daha renkli ve coşkulu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları çevresinde festivale 100 ülkeden bin 550 kültür ve sanat elçisi katıldı. Festival Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Çalıştayı, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi, Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Uluslararası Kukla Sergisi gibi etkinlilere de ev sahipliği yaptı.

Final gecesinde sahnelenen Uluslararası Altınköprü Halk Dansları ortak projesi olan “Yüzyılın Destanı” kapanış özel gösterisi amfi tiyatroyu dolduran binlerce izleyici tarafından büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması’nda kıyasıya mücadele eden ülkelerin ödül törenine geçildi. Dans gruplarının kıyasıya mücadele ettiği yarışmada Bulgaristan birinci, Şili ikinci, Güney Afrika ise üçüncü oldu. Yarışmada ödül kazanan grupların sevinç gösterileri final gecesine ayrı bir renk kattı.

“Felsefemiz Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün felsefesidir”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bu yıl festivale 100 ülkenin davet ettiğini belirterek, “Cumhuriyetimizin 100 yaşına girdiği 2023 yılında 100 ülkenin sanat elçileriyle Büyükçekmece’de tarihi köprü üzerinde İstanbul’da halkı selamlamak ve kültür ziyafeti sunmak, kültürel faaliyetleri ortaya koymak bizim için büyük bir keyif ve zevktir. 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan bin 550 sanat elçisine ve jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Felsefemiz Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün felsefesidir; yurtta barış dünyada barış. Bu festivalin ana teması buradan çıkmıştır” dedi.