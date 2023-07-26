Dünyanın en küçük dokuma tezgahları Bursa'da

Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyada tek olan minyatür dokuma tezgahı koleksiyonunu Bursalılarla buluştu. Bir dönem kara tezgahların dokuma seslerinin sokaklarda yankılandığı Bursa’da şimdi mini tezgahların sesi duyuluyor.

Kültürel, sosyal, sanat ve sportif etkinliklerle Bursa’da sosyal yaşama renk katan Büyükşehir Belediyesi, dünyada tek olan minyatür dokuma tezgahı koleksiyonu sergine ev sahipliği yapıyor. Denizlili dokumacı bir aileden gelen ve otomotiv sektöründeki iş hayatını noktaladıktan sonra kendine ilginç bir hobi seçen 75 yaşındaki Abdullah Yurtsever, hiç dokuma deneyimi ya da mühendislik bilgisi olmamasına rağmen büyük dokuma tezgahlarının minyatürlerini yapmaya başladı. Yıllar geçtikçe bu konuda ustalaşan Yurtsever, araştırmaları neticesinde geleneksel 2 ya da 4 çerçeveli ahşap Anadolu tezgâhları, geleneksel mekikli Bursa kara tezgâhının benzeri olan 2-4 çerçeveli tezgâhlar, 6 çerçeveli armürlü ve 6 çerçeveli jakarlı olmak üzere 4 ana modelde tezgahlar üretti. Yurtsever, yıllar süren emeğin ardından dünyada tek olan 30 parçalık minyatür dokuma tezgahı koleksiyonunu oluşturdu.

Analog modellerin yanı sıra motorlu olarak da örnekleri bulunan benzersiz koleksiyondaki dokuma tezgâhları, ahşap veya pirinç malzeme ile el yapımı olarak üretilmesi bakımından büyük ilgi görüyor. Sergiyi ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çalışır haldeki mini tezgahlarının dokuma işlemini yakından inceledi.

Bir dönem kara tezgahların dokuma seslerinin yankılandığı Bursa, şimdi bu benzersiz koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Tekstil Sanayi Müzesi Galeri Alanında sergilenen koleksiyona Bursalılar büyük ilgi gösteriyor. Sergi meraklıları tarafından 17 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.