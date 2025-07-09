Dünyanın en önemli tiyatro festivalinin açılışını Türk ekip yapacak

Rus Edebiyatında çok önemli bir yere sahip olan ve 19. yüzyılın başındaki Napolyon Savaşlarını iki Rus ailesi Rostov’lar ile Bolkonsky’ler üstünden anlatan Lev Tolstoy’un ’Savaş ve Barış’ adlı eseri Rusya’da sahne almaya hazırlanıyor.

Tiyatronun dünya edebiyatının şaheserlerinden biri olan, zengin karakter çözümlemeleri, olağandışı bir dil ve farklı tarih senteziyle sahnelenen oyun, 27 Mart 2024 te sahneye konulmuştu. 22 oyuncunun rol aldığı dram türündeki oyun şimdi ise Rusya’dan davet aldı. Festivale ilk kez bir Türk tiyatrosu katılacak, festivalin açılış oyunu olarak seyirci karşısında olacak. Üç bin kişilik seyirci karşına ilk kez Türkiye’den Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları katılacak.

Moskova’nın en önemli kültürel etkinliklerinden INSPIRATION Uluslararası Sanat Festivali, 2015 yılından bu yana sanatseverleri bir araya getiren büyük bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Temmuz - Ağustos aylarında düzenlenen ve Rusya’nın en büyük yaz festivallerinden biri haline gelen festival, VDNKh (Vystavka dostizheniy narodnogo khozyaystva) alanında gerçekleştiriliyor. VDNKh, neredeyse bir asırlık geçmişiyle, Sovyetler Birliği döneminde sanayi, bilim ve kültürün başarılarını sergileyen büyük bir fuar alanı olarak inşa edildi. Günümüzde ise Moskova’nın en prestijli kültürel ve sergi komplekslerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Yolculuk öncesi bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Rusya’da ülkemizi temsil edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir durum. Dünya klasiği olan savaş ve barışı, ana vatanı olan Rusya’da, Rus tiyatro seyircilerine yönelik oynayacağız. Bizim için önemli kriterler var. Oyunumuzu Türkçe oynayacağız. Türkçe’nin güzel tınısını, dünya klasiği ile buluşturarak Rus seyircisinin tatmasını sağlayacağız. Onlar çok iyi bilgileri bir eser. Bir diğer husus ise ilk defa bir Türk ekip Moskova’ya davet edildi. Bir çok ülke katılıyor. Bu festival çok önemli ve açılışını yapacağız. Bir festivalin açılışı, o festivalin en görkemleri eserleri ile olur. Bu anlamda bizim için çok önem arz ediyor" dedi.

Savaş ve Barış" adlı oyun, Tolstoy’un ünlü eseri üzerine sahnelenen bir tiyatro performansı olarak, festivale damgasını vuracak. Bu oyun, INSPIRATION Uluslararası Sanat Festivali programında önemli bir yer tutacak ve festival açılışı Şehir Tiyatroları oyunu ile katılımcılarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.