Dünyanın en prestijli gıda fuarına bir Türk firması damga vurdu. Orta Doğu’ya tavuk etini sevdiren Bursalı HasTavuk, Dubai Dünya Ticaret Merkezi’ndeki Gulfood 2024 fuarına katıldı. HasTavuk Beyaz Et Pazarlama Müdürü Orkun Şenyurt, "Dünyanın en prestijli gıda fuarı İstanbul’da olmalı" dedi.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı olan Gulfood, 19-23 Şubat 2024 tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirildi. 29. kez kapılarını açan Gulfood, 200’e yakın ülkeden gıda sektörünü Dubai’de bir araya getirdi. Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısı artarak devam eden fuar bu yıl, 24 salonda 125 ülke pavilyonu da dahil olmak üzere 10 binden fazla katılımcı, iş bağlantıları kurmak ve milyarlarca dolarlık ticari anlaşmalar ve ortaklıklar yapmak üzere aynı platformda buluştu.

"Fuarlar şirketler için büyük avantaj"

HasTavuk Beyaz Et Pazarlama Müdürü Orkun Şenyurt, gıda endüstrisindeki en son yeniliklerin sergilendiği bu platformun, şirketler için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. Orkun Şenyurt, "Küresel pazarlardaki varlığımızı artırmak, en son yenilikleri tanıtmak ve tanımak, yeni iş fırsatları yakalamak, ticari ilişkileri geliştirmek, yeni pazarlara erişim sağlamak, bu alanda uluslararası iş birliklerimizi geliştirmek için buradayız. Burada olma amaçlarımızdan en önemlisi de markamızı ve Türk tavuğunu dünyaya tanıtmak" dedi.

Şenyurt burada bulunmanın bir marka için büyük bir prestij olduğunun da altını çizdi.

"Dünya yiyecek ve içecek sektörünün uluslararası arenada buluşma noktalarından biri mutlaka Türkiye (İstanbul) olmalı"

HasTavuk Beyaz Et Pazarlama Müdürü Orkun Şenyurt fuarda bulundukları süre içinde en az Dubai fuarı kadar, İstanbul gıda fuarının da prestijli ve etkin olması konusunda Türk firmaları ile ortak misyon edindiklerinin altını çizerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Zira İstanbul; gerek altyapısı, gerek tarihi dokusu ve gerekse de coğrafi konumu itibarıyla çok daha güçlü ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip. Dünya yiyecek ve içecek sektörünün uluslararası arenada buluşma noktalarından biri mutlak Türkiye (İstanbul) olmalı. Bu anlamda üzerimize düşecek her türlü göreve hazırız."