Dünyanın ilk Gaz Lambası Müzesine turistlerden yoğun ilgi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yer alan dünyanın ilk Gaz Lambası Müzesi, kurulduğu günden itibaren binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Beypazarı ilçesinde yer alan Gaz Lambası Müzesi, kurulduğu günden itibaren binlerce yerli turisti ağırladı. Dört ay önce kurulan ve dünyanın ilk Gaz Lambası Müzesi olma özelliğini taşıyan merkezde bin 400 parçadan oluşan ‘gaz lambası’ yer alıyor. Koleksiyoner Süreyya Özkan’ın bağışlarıyla kurulan müzede Avrupa ve Amerika’da kullanılan gaz lambaları yer alıyor.

Müzeyi gezen vatandaşlar ise çocukluğunda kullandığı gaz lambaları karşısında geçmişini yad ediyor. Bunun yanı sıra girişlerin ücretsiz olduğu müzede ayı, tilki, leylek, akbaba, kartal, porsuk ve geyik gibi yaban hayvanların figürleri de yer alıyor.

“İlk lambadan son lambaya kadar dünyada tek”

Müze görevlisi Birsen Çoşar, her gün Beypazarı’na özgü kıyafetlerle merkeze gelen turistleri karşılıyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Çoşar, “1400 tane gaz lambası var. İlk lambadan son lambaya kadar dünyada tek. Avrupa ile Amerika’dan dünyanın dört bir bucağından toplamış buraya bağış yaptı Süreyya Özkan Bey. Daha ilk lambalardan ‘idari gaz lambası’ var burada” dedi.

“Küçükken derslerimizi gaz lambalarıyla yaptık”

Gaz lambaları karşısında geçmişin hatırlandığı ve yad edildiğini belirten Çoşar, “Biz küçükken gaz lambalarında yaptık derslerimizi. Her gelen küçüklüğünü ve çocukluğunu yaşıyor. Yaşamayanlarda annesinin, babasının ve dedesinin yaktığı lambaları hatırlıyor. Böyle bir hüzünlü gün geçiyor” diye konuştu.

“Herkes hayran kalıyor”

Müzeyi gezenlerin bir daha geldiğini aktaran Çoşar, “Herkes hayran kalıyor. ‘Hangisini bize satacaksın, hangisini bize hediye edeceksin’ diyorlar. ‘Şimdiye kadar hediye etseydim hiç lamba kalmazdı, siz neye bakacaktınız’ diyorum” kaydetti.

Doğada ölü bulunan hayvanların içleri doldurularak müzeye bağışlanıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin Beypazarı’nda bulduğu ölü hayvanların içlerinin doldurularak Gaz Lambası Müzesine bağışlandığını dile getiren Çoşar, “Burası sinema sahnesiydi. Toplantılar ve her şey olmuş ama sonunda lamba müzesine layık görüldü. Belediye başkanımız lamba müzesine layık gördü burayı. Şimdi bu hayvanlar doğada ölüyor vadesiyle. Milli Parklar buluyor ve içini doldurtuyor. Gerçek hayvan bunlar. Hep burada yaşayan hayvanlar” ifadesini kullandı.

“Antalya’dan geliyorum gezmek amaçlı geldim”

Müzeyi gezmek için uzun yoldan geldiğini söyleyen Arzu Kaymakoğlu ise “Antalya’dan geliyorum, gezmek amaçlı geldim. Burada böyle bir yer olduğunu öğrenince görmek istedim. İki tane daha önce geçmişte gördüğüm lamba modeli var. Diğerleri çok farklı ve değişik. Gelmişimiz, geçmişimiz ve kültürümüzde diyebiliriz hatta” ifadelerini kullandı.

Öte yandan müze içerisinde Beypazarı halkına özgü özel günlerde giyilen ‘bindallı’ kıyafetlerde tanıtılıyor.