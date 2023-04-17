Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu vatandaşlarla buluştu

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar yüksek teknolojiyle donatılan gemiye yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Tuzla’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Sarayburnu Limanı’na demirleyen devasa gemi, bugün halkın ziyaretine açıldı. Geminin ziyarete açılacağı saati bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bugün saat 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek gemi ayrıca 18-23 Nisan tarihleri arasında saat 10.00’dan 18.00’e kadar gezilebilecek. Ayrıca, TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan’da İstanbul Boğazı’ndan geçerek vatandaşları selamlayacak. Ziyarete açılmadan önce basın mensuplarını ağırlayan gemi birbirinden farklı özellikleriyle dikkat çekti. KIZILELMA, Bayraktar ve TB3 de güvertedeki yerini aldı.

TCG Anadolu gemisi, 11 güverte, 6 spotlu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır araç güvertesine, 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz güvertesine, 30 yataklı hastaneye ve çeşitli silah sensörler ile komuta kontrol sistemlerine sahip. Geminin ana görevi, amfibi harekatı ve hava harekatı icra etmek. Yüzde 70 oranında yerli olan TCG Anadolu, 230,8 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 500 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip.

TCG Anadolu’nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor. Geminin havuz güvertesinde ise, 4 adet mekanize çıkarma gemisi konuşlanabiliyor. Geminin uçuş güvertesinde de 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, bin 223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor. Ameliyathane bölümünde, diş polikliniği yoğun bakım ünitesi, röntgen çekim alanı bulunuyor. Gemide milli olan silah sistemleri, seyir sistemleri, elektro-optik sistemler, sualtı akustik sistemleri, elektronik harp sistemleri, radar sistemleri, haberleşme sistemleri ASELSAN mühendisliği tarafından geliştirildi.