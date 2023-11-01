Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu 4 bin 445 kişi ziyaret etti

Halk ziyaretine açılan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu bugün 4 bin 445 kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu 4 bin 445 kişi ziyaret etti
Editör
EditörEditör
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Halk ziyaretine açılan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu bugün 4 bin 445 kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu Limanı’na demirledi. Devasa gemi 1 ve 2 Kasım tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında halk ziyaretine açık olacak. Gün boyunca gemiyi 4 bin 445 kişi ziyaret etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman