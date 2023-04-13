Dünyanın konuştuğu tespih ustası: Osman Kiraz

Dünyanın en iyi 5 tespih ustası arasında gösterilen Osman Kiraz’ın yaptığı tespihler, Katar, Kuveyt, Dubai ve Abu Dabi ile diğer tüm körfez ülkelerinden talep görüyor. Kiraz’ın ender ürünlerden yapılan eserleri, Katar’daki Al Thani ailesindeki koleksiyonerler, Arap ülkelerindeki üst düzey yöneticiler tarafından ve Avrupa’dan Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya gibi dünyanın dört bir yanından tercih ediliyor.

Elazığ’da 12 yaşından itibaren tespih işlemeciliği olan baba mesleğini devam ettiren Türk tespih sanatı öncülerinden Osman Kiraz (34), gecesini gündüzüne katarak çalıştığı işinde duayen olmayı başardı. Dünyanın en iyi 5 tespih ustasından biri olarak gösterilen Osman Kiraz, kendine has el işçiliği ile adını 7 kıtaya da duyurdu. İlk günden beri tespihçiliğe farklı bir bakış açısı getiren Osman Kiraz, çok değerli taşlar kullanarak astronomik rakamları bulan ürünler ortaya çıkardı. Kiraz’ın tespihleri, Türkiye’den İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Elazığ ve Antalya gibi illerdeki birçok önemli kişinin koleksiyonuna değer kattı. Eserleri kısa sürede dünyaya yayılarak özellikle Katar, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi gibi ülkelerden özel siparişler alan Kiraz’ın tespihlerine, Avrupa’da Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İtalya ile birçok Asya ülkesinden de talep geliyor.

12 yaşında başladığı mesleğinde parmakla gösteriliyor

Dünyada nadir Türkiye’de ise sadece Elazığ’da çıkan vişne mermerinden 12 gün süren çalışma sonrasında 102 gram ağırlığında tespih yapan tespih ustası Osman Kiraz, Türkiye’de tespihe ilginin yüksek olması ve koleksiyonerlerin taleplerinin bu gelişimde etkili olduğunu kaydetti. Kiraz, yaklaşık çeyrek asırdır bu işle uğraştığını söyledi. Kiraz, ‘’12 yaşından itibaren bu mesleğin içindeyim. Şu anda 34 yaşındayım. Mesleğimin ilk yıllarında tespih yapımının yollarını öğrendim. Taşları, onları şekle koymanın önemini fark ettikten sonra kendi tarzımı oluşturmaya başladım. Şu anda dünyada en iyi tespih yapan 5 ustadan biri olarak gösteriliyorum bu da beni çok mutlu ediyorum. Bütün taş ve ağaçlardan bir eser çıkarabilirim. 100 bin dolarlık bir ürün de yaptım, küçük bütçeli işler de çıkardım. Tespih yapmak benim hayatımın en önemli durumu halinde geldi. Ben bu işten hayatımı devam ettiriyorum ama bunu yaparken inanılmaz keyif de alıyorum. Yaptığım el emeği ürünleri daha çok Orta Doğu ülkeleri tercih ediyor. Katar’da Al Thani ailesi ile birçok defa çalışma fırsatı buldum. Bazıları tespihi yatırım aracı olarak değerlendiriyor’’ dedi.

’’Tespihte malzeme ve usta çok önemli’’

Tespihte malzeme ve ustanın çok önemli olduğuna değinen Kiraz, ’’Bu meslekte hem malzeme değeri hem de ustanın değeri çok önemli. Yatırım amacı olarak düşünüyorlar. Koleksiyon değeri olan ustaların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Tespihin değeri koleksiyonerin talebine göre değişiyor. Özel malzemeler oluyor. Sıkma kehribar, damla kehribar ve mercan en pahalı tespihlerdir. Bu tarz özel ve bulunmayan malzemeler zaten değerli oluyor. Malzemenin cinsine, ender olmasına göre gramı, 30 dolar, 100 dolar arasında değişiyor. 50 bin, 60 bin ve 100 bin dolara satılan tespihlerimiz var. Biz sadece bunun işçiliğini yapıyoruz. Zaten malzeme kıymetli ve kıymetli bir usta tarafından üretildiği zaman tamamen bir sanat eseri oluyor. Bulunmayan bir parça oluyor. Biz yaptığımız tespihleri aynı gün kargoya zor yetiştiriyoruz. Ondan dolayı hazırda tespihlerimiz olmuyor” diye konuştu.