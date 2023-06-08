Dünyanın tercihi Türk aküsü

Önemli akü üreticilerinin faaliyet gösterdiği Türkiye, bu sektörde her yıl büyümeye devam ediyor. Kocaeli’den dünyanın 70 ülkesine akü ihraç ediliyor.

Türkiye akü sektöründe, dünyada önemli konumda bulunuyor. Üretim ve ihracat kapasitesiyle ekonomik anlamda ülkeye büyük katkı sağlıyor. Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan ve Türkiye’nin önemli akü firmaları arasında yer alan Esan Akü’de, 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Kurulduğu yıllarda üretimini sadece yerel pazara sunan, son 10 yılda gerçekleştirdiği teknolojik yatırım hamleleri ile üretim kapasitesini artırarak, uluslararası standartlarda ürün sunmaya başlayan Esan Akü, sektördeki yerini koruyor.

"Türkiye akü sektörü her yıl üretimin yüzde 65’ini ihraç ediyor"

Türkiye’nin akü sektöründe dünya genelinde önemli bir pozisyona sahip olduğuna dikkat çeken Esan Akü Genel Müdürü Atilla Birmiş, "Belki Türkiye dünyada akü imalatı yapan ilk 5 ülkelerden bir tanesi. Yakın gelecekte de önemini daha da artıracağını düşünüyoruz. Türkiye; yerli üretim, yüksek teknoloji ve çok ciddi ihracat potansiyeli olan firmalara sahip. Türkiye’deki imalatçıların diğer imalatçılardan farkı yakın coğrafyamızda çok ciddi tüketimin mevcut olmasıdır. Rusya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine bakıldığında çok ciddi tüketim mevcut. Aynı zamanda Türkiye üretim teknolojileri ve altyapı anlamında da çok güçlü olduğu için istenilen maliyette ve istenilen kalitede ürünleri vermekte yetkin. Akü sektörü tamamen ihracat fazlası veren yani cari açığa faydası olan bir sektör. Türkiye akü sektörü her yıl üretimin yüzde 65’ini ihraç ediyor. Bu sebeple sektörümüzün cari açığa çok ciddi katkısı var" dedi.

"Yıllık 2 milyon civarında üretimimiz var"

Esan Akü’nün yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 2 milyon olduğunu ancak hedeflerinin bu rakamı daha da ileriye taşımak olduğunu söyleyen Atilla Birmiş, "4-4.5 milyon civarında kapasiteye ulaşacağız. Biz şu an akülerimizin yüzde 65’ini ihraç ediyoruz, yüzde 35’ini ise iç piyasa satıyoruz. Yeni yatırımımızla beraber bu oran yüzde 70’e yüzde 30 civarında olacağını öngörüyoruz ancak yeni satış kanallarını da eklediğimiz için belki oran biraz daha farklı olabilir. Kapasite artışlarımız var. Yaklaşık 2-2.5 milyon civarında startel üründe kapasite artışımız söz konusu. Endüstriyel tarafta ciddi yatırımlarımız var. Elektrikli araçlar, elektrikli iş makineleri, solar paneller, Telekom aküleri gibi endüstriyel tarafta da çok ciddi yatırımlarımız mevcut. Bunlar 2024 yılı içerisinde faaliyete geçecek. İSO ikinci 500 listesinden, İSO ilk 500 listesine önümüzdeki yıl itibariyle geçmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Geçtiğimiz yıl 68 ülkeye ihracat gerçekleştirdik"

Atilla Birmiş, uluslararası standartlarda yapılan fuarlara da katıldıklarını ifade ederek, "Biz yaklaşık 15 yıl evvel fuarlara katılmaya başladık. İlk Dubai’de uluslararası bir fuara katıldık. Bu serüvenin büyüme trendimizde çok önemli yeri var. Yeni müşterilere erişimimizde ve dünyaya açılmamızda çok büyük katkısı var. Hala da katkısı devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 68 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bahsettiğim ürünler starter dediğimiz çeşitli ürünler. Yani bunlar daha ziyade otomotiv, tekne, kamyon, otobüs formatındaki konvansiyonel araçlarda kullanılan ürünler. 36 amperden 250 ampere kadar ürün yelpazesine sahibiz. Endüstriyel tarafta faaliyet göstereceğimiz için, oradaki amperler çok daha büyük. Bin amperlere, bin 200 amperlere kadar çıkan ürünler var" ifadelerini kullandı.

Firmanın 1978 yılında kurulduğunu ifade eden Esan Akü Genel Müdürü Atilla Birmiş, "Esan Akü, 1978 yılında İstanbul’da kurulan bir firma. Firmamız yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapan, İSO ikinci 500 listesinde yer alan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bin listesinde de 700’üncü sıralarda yer almaktadır" şeklinde kaydetti.