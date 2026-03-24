Dünyaya gözlerini ambulansta açtı
Çanakkale'de doğum sancıları başlayan kadın, bebeğini ambulansta dünyaya getirdi. Acil sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ve profesyonel çalışması sayesinde anne ve bebeğin sağlığına kavuşmasıyla sonuçlandı.
Ayvacık ilçesinde geçtiğimiz gün saat 21.40 sıralarında doğum sancıları başlayan gebe için ambulans ekiplerine haber verildi. Ayvacık 3 No’lu Gülpınar Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulansla Ayvacık’a nakledilirken, yolculuk sırasında doğum gerçekleşti. Sağlık personellerinin koordineli çalışmasıyla, ambulans içinde dünyaya gelen bebek ve anne, sağlık ekiplerinin titiz müdahalesi sonucu stabil duruma getirildi. Anne ve yeni doğan bebeği, Ayvacık Devlet Hastanesi’ne ulaştırılarak kontrollere alındı. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.