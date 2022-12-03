Dünyayı ilgilendiren bulaşıcı hastalık bu sempozyumda konuşuldu

Kocaeli’de tüm dünyayı yakından ilgilendiren HIV virüsü ve AIDS hastalığının Türkiye’deki güncel durumu, alınabilecek önlemler, HIV/AIDS epidemisinin sonlandırılması gibi konular düzenlenen sempozyumda masaya yatırıldı.

Kocaeli’de 1 Aralık Dünya AIDS farkındalık günü sebebiyle Kocaeli Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde “HIV virüsü ve AIDS hastalığı” konusunda sempozyum düzenlendi. Başkanlığını Prof. Dr. Sıla Akhan ve Doç. Dr. Gülten Ünlü’nün üstlendiği sempozyumda, katılımcılara konusunda uzman hekim ve akademisyenler tarafından “HIV virüsü ile AIDS hastalığı” hakkında önemli bilgiler interaktif sunumlar eşliğinde aktarıldı.

Hastalığın sebepleri, olgu ve güncel yaklaşımların detaylıca irdelendiği sempozyuma sağlık camiası yoğun ilgi gösterdi. Dört oturumda gerçekleştirilen ve gün boyu devam eden sempozyumda görevli konuşmacılar Ayşe Batırel, Fatma Yılmaz, Rıza Aytaç Çetinkaya, Halis Akalın, Atahan Çağatay, Seniha Şenbayrak, Murat Sayan, Hüsnü Pullukçu, Behice Kurtaran, Elif Sargın, Okan Derin, Eyüp Arslan, Müge Toygar, Şükran Köse, Mustafa Kemal Çelen, Kadriye Kart, Yasemin Çağ ve Ercan Yenilmez tarafından katılımcılara çeşitli olgu ve sunumlar anlatıldı.

“Sağlık okuryazarlığının artırılması son derece önemli”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan AIDS’in tüm dünyayı ilgilendiren bir sağlık sorunu olduğuna değindi. Pehlevan, “Bugün tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunu ile ilgili toplanmış bulunmaktayız. AIDS, günümüzde önemli bir sağlık sorunu olarak karşımızda durmakta. Bu konuyla ilgili farkındalık oluşturulması ve sağlık okuryazarlığının artırılması son derece önemli. Dolayısıyla bu çalışmalar çok kıymetli çalışmalar. Bu tarz eğitim organizasyonlarını önemsiyoruz” dedi.

“Hastalıkla mücadele çalışmalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz”

Hastalıkla mücadele açısından sempozyumların önemine vurgu yapan SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülten Ünlü, “Sempozyum ile HIV epidemisi üzerinde durulması gereken hastalıktan korunma yollarının bilinmesi, hastaların tedavi edilmesi, hastaların yaşam konforunun ve bulaş riskinin azaltılması adına bilincin arttırılmasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bugün burada birbirinden değerli hocalarımızla güncel hastalık seyrinin ülkemizdeki durumu, yapılabilecek çalışmalar, alınabilecek önlemlerin konuşulması, irdelenmesi, HIV/AIDS epidemisinin sonlandırılması gibi hedefler adına toplanmış bulunmaktayız. Sempozyum ile hastalıkla mücadele çalışmalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“HIV, çok tehlikeli bir virüs”

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan ise, “Bugün HIV ve AIDS konularında tedavi ve korunma yollarını tartışmak için toplandık. HIV virüsü çok tehlikeli bir virüs türü. Üzerine konuşulması gereken çok fazla konu var. O nedenle birçok değerli hekim ve sağlık çalışanıyla bir araya geldik. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.