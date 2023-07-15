Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polis motosikletine çarptı
Başkentte polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü motosikletli polise ekibine çarptı.
Başkentte polisin ’dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü motosikletli polise ekibine çarptı.
Beypazarı ilçesi Kırbaşı mevkiinde meydana gelen olayda 06 BCZ 55 plakalı hususi otoyu kullanan sürücü polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Motosikletli yunus ekibinin takibi esnasında polis motosikletine çarpan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, polis motosikletinde ve araçta hasar oluştu. Şahıs hastanede yapılan kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.