Dur ihtarına uymayan sürücü çarptığı polisi metrelerce böyle savurdu

Kağıthane’de denetime takılan motosikletli, dur ihtarına uymayarak Alp Efe Bekit isimli polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulup metrelerce sürüklenen polis hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Çarpma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesinde meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timlerince gerçekleştirilen denetime şüpheli bir motosikletli takıldı. Polis Memuru Alp Efe Bekit, Osman P. yönetimindeki 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak için ihtarda bulundu. İddiaya göre, motosikletli polisi görmesine rağmen dur ihtarına uymayarak aracını üzerine sürdü ve polise çarptı. Çarpmanın etkisiyle Alp Efe Bekit yola savrulup metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü Osman P. de yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan polis memuru Alp Efe Bekit tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Osman P.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.