Duraklarda temizlik çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından durak yıkama çalışmaları devam ediyor.

Duraklarda temizlik çalışmaları devam ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından durak yıkama çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekiplerince ilçe genelinde düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları dahilinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı ve açık durakların iç zeminleri yıkanarak daha hijyen bir hale getirilirken durakların camları da iç ve dış cepheleri olmak üzere temizlenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. Vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak özenle yapılan çalışmalarda ayrıca cadde ve sokaklardaki çöp toplama, konteyner yıkama ve ilaçlama, sokak süpürme ve mıntıka temizliği çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.