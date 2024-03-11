Duraklayan araca çarpıp devrildi: O anlar kamerada

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç, duraklayan bir diğer hafif ticari araca çarpıp devrildi. Yan vaziyette duran aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamarası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 06 CCA 647 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sağ şeritte duraklayan K.T. hakimiyetindeki 41 AIA 931 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen 06 CCA 647 plakalı araç, yol kenarında park halindeki 17 SA 019 Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Savrulan 41 AIA 931 plakalı hafif ticari araç ise park halindeki 34 HZ 0925 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan vaziyette duran hafif ticari aracın sürücüsü H.B. sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, 34 HZ 0925 plakalı otomobilin sabah saatlerinde de maddi hasarlı kazaya karıştığı, bunun üzerine sürücüsü tarafından yol kenarına park edildiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, hafif ticari aracın duraklayan başka bir hafif ticari araca çarpıp devrildiği görülüyor.