Duran Tadic, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Sırp oyuncu Dusan Tadic'in sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Sırp oyuncu Dusan Tadic’in sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geldiğini açıkladı.
Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu Dusan Tadic, gece geç saatlerde İstanbul’a geldi. Sırp oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.