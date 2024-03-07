Durdurulan aracın içinden uyuşturucu madde çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yunus timlerinin durdurduğu bir araçtan 80 gram esrar ele geçirildi.

Durdurulan aracın içinden uyuşturucu madde çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yunus timlerinin durdurduğu bir araçtan 80 gram esrar ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından, ilçe genelinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulama kapsamında, Şükrü Nailli Caddesi No: 25 önünde durdurulan bir araçta iki parça halinde toplamda 80,60 gram esrar ele geçirildi.

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Aracın içinde bulunan M.Ç. (53) ve Ş.Ç. (29) isimli şahıslar ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.