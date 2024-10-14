Durdurulan araçta tarihi eser niteliğinde obje ve sikkeler bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 260 sikke, heykel ve 2 obje ele geçirildi.

Durdurulan araçta tarihi eser niteliğinde obje ve sikkeler bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 260 sikke, heykel ve 2 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde dün Gebze’de bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 260 sikke, hayvan figürlü heykel ve 2 haç tasvirli obje olmak üzere toplam 263 eser ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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