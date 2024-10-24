Durdurulan araçta tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler bulundu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke ve 15 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Dilovası’nda durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada Helenistik ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 100 sikke ve 15 obje ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.