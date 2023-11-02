Durdurulan araçtan 8 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron çıktı

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 8 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Durdurulan araçtan 8 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron çıktı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 8 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bugün İzmit Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 milyon 300 bin adet makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken bir şüpheli gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman