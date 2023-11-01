Durdurulan araçtan gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 43 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Durdurulan araçtan gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 43 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu’nde durdurulan araçta arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 43 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman