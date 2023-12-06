Durdurulan kamyonette 62 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de polis kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında 62 kaçak göçmen yakalandı.

Durdurulan kamyonette 62 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli’de polis kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında 62 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi Çağlayan Kavşağı’nda bulunan polis noktasında ekipler şüphe üzerine bir kamyonet durdurdu. Kamyonetin kasasını kontrol eden ekipler kaçak göçmenlere rastladı. Kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçarken, yakalanan 62 kaçak göçmen işlemleri için emniyete götürüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kaçan sürücünün yakalanması için ekipler çalışma başlattı.