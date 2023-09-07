Durdurulan şahsın üstünde 101 tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şüphelinin üstünde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 39 sikke, 9 yüzük ve 53 obje olmak üzere 101 tarihi eser ele geçirildi.

Durdurulan şahsın üstünde 101 tarihi eser ele geçirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şüphelinin üstünde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 39 sikke, 9 yüzük ve 53 obje olmak üzere 101 tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze’de durdurulan şahsın üstünde arama yaptı. Yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 39 sikke, 9 yüzük ve 53 tarihi obje olmak üzere toplam 101 tarihi eser ele geçirildi. Olaya ilişkin şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı