Durdurulan tırda 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan tırda 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Durdurulan tırda 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde durdurulan tırda 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Gebze ilçesinde durdurulan tırda arama yapıldı. Yapılan aramada araçta 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi. Tütüne el koyulurken olayla ilgili araç sürücüsüne işlem yapıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb